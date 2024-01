Nie wyjeżdżasz z dziećmi na ferie? Dzięki tym filmom zapomnicie o nudzie

Ekspres polarny (2004)

“Ekspres polarny” to familijny film przygodowy, który idealnie wpisze się w klimat zimowych ferii, choć jeszcze dotyczy Bożego Narodzenia. Przedstawia on historię 8-letniego chłopca, który przestaje wierzyć w Świętego Mikołaja. Wigilia głównego bohatera nie jest do końca zwyczajna. W ten dzień budzi go pociąg, którego konduktor zaprasza chłopca na podróż na Biegun Północny.

Film “Ekspres polarny” to klasyk, który każde dziecko powinno obejrzeć. W obsadzie usłyszymy m.in. Toma Hanksa, Nonę Gaye czy Daryla Sabara. Produkcję obejrzymy online na serwisach takich jak Apple TV lub Amazon Prime Video.

Pan Popper i jego pingwiny (2011)

“Pan Popper i jego pingwiny” to urocza komedia familijna, w której możemy oglądać biznesmena, który został postawiony w całkiem nowej i nietypowej sytuacji. Mężczyzna odziedziczył sześć pingwinów. Od teraz zwierzęta stały się częścią jego codzienności, co wywraca ją do góry nogami.

Odtwórcą roli Pana Poppera był Jim Carrey, który od lat swoją grą bawi publikę do łez. W pozostałych rolach zobaczymy również m.in. Carlę Gugino, Angelę Lansbury, Ophelię Lovibond. Film “Pan Popper i jego pingwiny” można obejrzeć w internecie na Apple TV lub Disney+.

Epoka lodowcowa (2002)

“Epoka lodowcowa” jest kultowym filmem animowanym, którego młodsze dzieci mogą jednak nie kojarzyć, dlatego będzie to idealny wybór na ferie zimowe 2024. Bajka przedstawia historię wielkiej migracji zwierząt. Niektóre z nich natomiast sprzeciwiły się temu, a konkretniej mamut Maniuś i leniwiec Sid. W trakcie wspólnej wędrówki w ich ręce trafia ludzkie dziecko, a do tego dołącza do nich tygrys szablo zębny Diego.

Widzowie towarzyszą bohaterom w wyjątkowych przygodach. Jeśli waszej rodzinie film przypadnie do gustu to macie dużo do obejrzenia, bo “Epoka lodowcowa” ma aż 5 części. W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. Wojciecha Malajkata, Cezarego Pazurę oraz Piotra Fronczewskiego. Samą bajkę obejrzymy za to na serwisie Disney+.

Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005)

Ta propozycja filmu familijnego jest natomiast z gatunku fantasy. Czwórka rodzeństwa, Łucja, Zuzanna, Edmund i Piotr w trakcie wakacji odkrywa tajemniczą krainę Narnię. Dostać się można do niej tylko poprzez drzwi zaczarowanej szafy. Kraina ta opanowana jest przez wieczną zimę, która jest skutkiem uroku rzuconego przez złą, Białą Czarownicę. Dzieci angażują się w poszukiwanie Iwana Aslana, który jako jedyny może uratować Narnię.

“Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” ma na swoim koncie Oscara. W głównych rolach zobaczymy Williama Moseleya (Piotr), Annę Popplewell (Zuzanna), Skandara Keynesa (Edmund), Georgię Henley (Łucja). Tę wciągającą historię obejrzymy na Disney+ lub Apple TV.

Kraina lodu (2013)

To tytuł, na który pewnie początkowo ucieszą się przede wszystkim wasze córki, jednak już po chwili wciągnie się w niego cała rodzina. Główna bohaterka, Anna, stara się dotrzeć do swojej siostry Elsy, która przez przypadek uwięziła swoje królestwo w wiecznej zimie. Gdzie dziewczyna odchodzi, Anna wyrusza na poszukiwania. W podróży towarzyszy jej Kristoff, renifer Sven i bałwan Olaf.

Fabuła okraszona jest wieloma pięknymi piosenkami, które później przez długi czas nie wyjdą wam z głowy. Choć film pewnie jest już znany waszym dzieciom, to na pewno ucieszą się na jego ponowne oglądanie. “Krainę lodu” w internecie obejrzymy na platformie Disney+ lub Apple TV.