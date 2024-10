Dell z ogromną karą za wprowadzanie Prezesa UOKiK w błąd. Firma została też zobowiazana do zmiany systemu sprzedaży.

Dell słynnie z niezawodności i długowieczności swoich laptopów – szczególnie klasy biznesowej. Amerykańska marka działa na polskim rynku od 30 lat i przez ten czas zdążyła wyrobić sobie pewną pozycję w branży elektroniki użytkowej – jednak czy zawsze działa uczciwie? UOKiK ma co do tego wątpliwości.

Dell zmuszony do zmiany systemu sprzedaży

Prezes UOKiK zainterweniował w sprawie systemu sprzedaży uznanego za działania naruszające zasady uczciwej konkurencji. Chodzi dokładnie o system sprzedaży oparty na rejestracji transakcji przez autoryzowanych sprzedawców – jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Źródło: UOKiK

Wątpliwości UOKiK wzbudziło uniemożliwianie pozostałym partnerom handlowym przedstawienie konkurencyjnych ofert cenowych klientowi instytucjonalnemu lub biznesowym, jeśli ten otrzymał już ofertę od handlowca i został zarejestrowany w systemie. Dell mógł po prostu uniemożliwiać działania nawet jeśli klient wyraził taką prośbę. Według UOKiK ta praktyka mogła stanowić niedozwolony podział rynku poprzez przypisanie konkretnych sprzedawców do danej transakcji.

Organ zobowiązał Dell do zmiany dotychczasowego systemy sprzedaży, więc sytuacja ma charakter ugodowy, ale amerykańskiemu gigantowi nie udało się wyjść z tego zamieszania bez grzywny. Okazało się bowiem, że Dell aż trzykrotnie udzielał nieprawdziwych informacji w toku postępowania.

6 milionów kary za fałszywe informacje

Dell oprócz zmiany systemu sprzedaży na bardziej sprawiedliwy (o podpisanie umowy z klientem będzie mogło ubiegać się wielu autoryzowanych sprzedawców, bez konieczności uzyskania zgody Dell), ale będzie musiało zapłacić 6 mln zł, co stanowi równowartość blisko 1,38 mln euro. Powód? Spółka trzykrotnie wprowadziła Prezesa UOKiK w błąd, odpowiadając na pytania dotyczące przedsiębiorców, którzy wystąpili do Dell o ofertę dla tego samego klienta. W oświadczeniu czytamy, że to poważne utrudnienie dla skutecznego realizowania zadań z zakresu ochrony konkurencji.

Źródło: UOKiK

Na koniec UOKiK uregulował także kwestię rabatów udzielanych przez Dell. Autoryzowani sprzedawcy mogą między innymi liczyć na jednakowy poziom rabatu dla transakcji w przetargach publicznych, a także dodatkowe zniżki za „wysiłki przedsprzedażowe”, co ma w założeniu zwiększyć konkurencyjność pośród sprzedawców:

Co najmniej trzech autoryzowanych sprzedawców lub dystrybutorów może otrzymać rabat na tę samą transakcję poza zamówieniami publicznymi, na podstawie przejrzystych kryteriów, takich jak kolejność zgłoszenia transakcji czy jej prognozowana wartość. Kolejni sprzedawcy lub dystrybutorzy mogą otrzymać ten sam rabat na pisemny wniosek klienta końcowego.

Te decyzje nie są jeszcze prawomocne, więc Dell może się od nich odwołać. Nie ma jednak tego złego – maksymalna kara mogła bowiem wynieść równowartość 50 mln euro.

