Praca zdalna/hybrydowa zostanie z nami na długo i nie zmienią tego nawet intensywne działania, mające na celu ponowne ściągnięcie pracowników do biur. Firmy muszą więc zapewnić swoim pracownikom wydajny sprzęt, który oprócz wygody będzie dbał także o bezpieczeństwo i prywatność. Dell wychodzi więc z propozycją nowych laptopów serii Latitude, wspieranych mocą sztucznej inteligencji.

Komputery AI przyszłością pracy hybrydowej

Według przewidywań liczba komputerów osobistych wyposażonych w jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU) wzrośnie z około 50 milionów w 2024 roku do ponad 167 milionów w 2027 roku, stanowiąc niemal 60% globalnych dostaw komputerów osobistych. NPU – silnik obliczeniowy procesów AI – jest w stanie wykonywać bardziej precyzyjne zadania, uwalniając procesor i kartę graficzną do innych czynności. To zaś zapewnia nie tylko większą produktywność oraz responsywność, ale też wydłuża żywotność baterii.

Następna generacja komputerów osobistych wyposażonych w zupełnie nowe możliwości pojawia się w kluczowym momencie. Wraz z koniecznością odświeżenia sprzętu tworzy to idealne warunki dla rewolucji technologicznej. Komputery stacjonarne oraz stacje robocze firmy Dell, wykorzystujące sztuczną inteligencję i połączone z ekosystemem urządzeń peryferyjnych, oprogramowania i usług, oferują pełne spektrum sztucznej inteligencji. – Patrick Moorhead, CEO Moor Insights & Strategy

Dell chce zaproponować klientom te rozwiązania w ramach nowej linii laptopów Latitude oraz mobilnych stacji roboczych Precision – to zarówno laptopy klasy podstawowej, jak i modele ultra-premium. Wyposażono je w procesory Intel Core Ultra z technologią Intel vPro. To zaś przekłada się na szybsze tworzenie treści, efektywniejszą współpracę w aplikacjach służących do wideokonferencji (do 38% dłuższym czasem pracy na baterii podczas długich rozmów na Zoom), czy bezpieczniejszą pracę w środowisku hybrydowym – bardziej kompleksowe wykrywanie zagrożeń i identyfikowanie złośliwych witryn w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na chmurze.

Seria Latitude – pierwsze na świecie komputery osobiste, w których bateriach zastosowano kobalt pochodzący z recyklingu

Klienci marki Dell będą mogli wybierać między laptopami z serii Latitude. Obejmuje ona Dell Latitude 7350 Detachable (dostępny w 2 kwartale 2024 roku)– komputer z odłączanym ekranem, wyposażony w kamerę HDR o rozdzielczości 8 MP – a także zaktualizowane laptopy serii 5000, 7000 i 9000, w tym Latitude 7350/7450 Ultralight, najlżejsze na świecie komercyjne laptopy premium o przekątnej 13,3” i 14”. Dell chwali się, że laptopy z serii Latitude jako pierwsze wykorzystują w bateriach kobalt z recyklingu.

Od obsługi złożonych zadań na stacjach roboczych po codzienne korzystanie z aplikacji opartych na sztucznej inteligencji na laptopach – komputery stacjonarne z AI stają się istotną inwestycją, zwiększającą produktywność i otwierającą drogę do inteligentniejszej przyszłości. Dell wyróżnia się na tle innych firm poprzez swoją ofertę z zakresu sztucznej inteligencji – Sam Burd, president, Client Solutions Group w Dell Technologies

Dell zaprezentował także nowe mobilne i stacjonarne stacje robocze Precision, mogące pochwalić się posesorami graficznymi NVIDIA RTX 500 i 1000, pozwalającymi na pełne uwolnienie potencjału sztucznej inteligencji. W portfolio amerykańskiego producenta znalazło się także miejsce dla bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Dell Premier Wireless ANC Headset (WL7024), wyposażonego w mikrofon z funkcją redukcji szumów opartą na sztucznej inteligencji (dostępny w Europie od 14 kwietnia 2024)

Źródło: Dell/materiały prasowe

Stock image from Depositphotos