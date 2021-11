Notebook z wbudowanym tabletem graficznym i tablet z zewnętrznym GPU

Lenovo ThinkBook Plus z tabletem graficznym

Bardzo interesująco zapowiada się między innymi Lenovo ThinkBook Plus. Byłaby to już trzecie generacja tego modelu, ale tym razem zamiast wyświetlacza e-Ink na górnej części pokrywy komputera, zamontowano kolorowy wyświetlacz obok klawiatury. Ma to być model stworzony głównie z myślą o grafikach, bo ten niewielki ekran jest nie tylko dotykowy, ale obsługuje również rysik. Z tego samego powodu cały ThinkBook Plus ma dosyć nietypowe rozmiary, główna matryca ma przekątną 17 cali, ale wygląda na to, że jest to ekran bardziej panoramiczny niż 16:9. Dokładnej specyfikacji jeszcze nie znamy, ale z pewnością jest to całkiem interesująca, choć niszowa propozycja.

Dodatkowy ekran obok klawiatury od kilku generacji oferuje już między innymi ASUS, ale do tej pory nikt nie pomyślał o tym, aby zintegrować w ten sposób tablet graficzny. Gruba odbiorców nie będzie pewnie szeroka, ale też nie jest to urządzenia stworzone z myślą o masowej sprzedaży, a raczej pokaz możliwości. Pokrzywdzone mogą się czuć tylko osoby leworęczne...

ASUS ROG Flow Z13

Jeszcze ciekawiej zapowiada się natomiast nowa oferta ASUSa, który ponownie w tym roku chce nas zaskoczyć kilkoma ciekawymi rozwiązaniami. Po pierwsze w sprzedaży pojawią się słuchawki typu TWS sygnowane logo ROG oraz nowy notebook z serii Zephyrus Duo, ale tym razem w rozmiarze 16 cali. Dodatkowy wyświetlacz zamontowany nad klawiaturą delikatnie unosi się nad obudową notebooka co pozytywnie wpływa na możliwości systemu chłodzenia i daje też większą powierzchnię roboczą dla użytkownika.

Na mnie osobiście największe wrażenie jednak zrobił konkurent dla tabletów Microsoft Surface. Wygląda na to, że ASUS chce wrócić na rynek tabletów z systemem Windows z przytupem. Jeśli nazwa ROG Flow Z13 może coś sugerować, to wygląda na to, że ten tablet będzie mógł współpracować z zewnętrzną stacją dokującą wyposażoną w dedykowaną kartę graficzną. Zapewni tym samym topową wydajność w bardzo kompaktowej obudowie. Mam nadzieję, że faktycznie taki produkt zobaczymy za kilka tygodni i trafi on również do sklepów na początku przyszłego roku.