Deepfake nie tworzy już zdjęć ludzi. Teraz tworzy zdjęcia nieistniejących miast

Deepfake to technologia, którą większość z nas już kojarzy, albo też przynajmniej o niej słyszała. Czy tego chcemy czy nie, dziś już komputery są w stanie wygenerować bardzo realistyczne nagrania osób, które albo w nich nie uczestniczyły, albo też – nigdy nawet nie istniały. Ba, nie trzeba do tego nawet komputera – wystarczy aplikacja. Niestety, taka dostępność do narzędzi tworzenia deepfake skutkuje tym, że ludzie zaczynają już wykorzystywać je przeciwko sobie. Nie tak dawno jedna z kobiet stworzyła deepfake’i dziewczyn ze szkoły swojej córki, aby te zostały wyrzucone z drużyny cheerleaderek. Dlatego też fakt, że technologia wykorzystywana przy tworzeniu deepfake’ów napawa uzasadnionym niepokojem. Teraz jednak jej możliwości zostały pokazane w branży wydawać by się mogło zupełnie niezwiązanej z innymi, a mianowicie – w tworzeniu zdjęć satelitarnych.

AI potrafi wygenerować zdjęcie miasta, które nigdy nie istniało. Po co?

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtona postanowili sprawdzić, na ile technologia deepfake może być przydatna w kartografii. W tym celu wzięli obrazy satelitarne trzech miast – Seattle, Tacomy i Pekinu – i nauczyli system rozpoznawać, jakie elemeny obrazu przynależą do jakich elementów na mapie. Innymi słowy, powiedzieli stworzonemu przez siebie programowi co jest drogą, co domem, jak powinno wyglądać skrzyżowanie etc. System następnie otrzymał stworzony przez naukowców wycinek mapy miejskiej i jego zadaniem było wygenerowanie obrazu satelitarnego „w stylu” tych trzech miast.