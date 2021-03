To przerażające, że teraz każdy może zrobić deepfake – wystarczy aplikacja

Deepfake to jedna z tych rzeczy, która zaczyna porażać swoją dokładnością. Jedne są bardziej dopracowane, inne mniej, ale faktem jest, że ich „skuteczność” zależy od wyczulenia odbiorców. Nie dla każdego podejrzliwość i dopatrywanie się szczegółów mogących zdradzić że nie mamy do czynienia z oryginalnym nagraniem będzie równie oczywiste. Ponadto mam wrażenie, że niebawem możemy dojść do momentu, w którym zaczniemy kwestionować autentyczność wszystkiego co oglądamy, a technologia deepfake zostanie wykorzystywana do wszystkiego. Przede wszystkim dlatego, że staje się bardziej przystępna i… jak pokazuje przykład Avatarify – wystarczy aplikacja i wszystko da się zrobić.

Avatarify – aplikacja na iPhone, która pozwoli stworzyć deepfake

Jeszcze kilka lat temu by stworzyć deepfake potrzebne były drogie, wyspecjalizowane, narzędzia. Teraz dostępność wskakuje na zupełnie inny poziom — wystarczy, dosłownie, aplikacja na telefon. Avatarify to aplikacja na iPhone’a, którą pobrać mogą posiadacze smartfonów Apple za darmo. By korzystać z niej „na co dzień”, niezbędne będzie uiszczenie opłaty abonamentowej (subskrypcja kosztuje 11,99 zł tygodniowo, lub 169,99 zł rocznie), ale nie trzeba żadnych specjalnych umiejętności, by móc z niej korzystać. Wystarczy fotografia z postacią która zostanie ożywiona oraz nagranie wideo — z tym, co ma się dziać na filmie. Następnie wysyłamy je na serwery twórców aplikacji, gdzie zaawansowane algorytmy dokonają całej magii, my zaś po chwili mamy gotowy deepfake.