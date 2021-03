Kobieta tworzyła deepfake’i nastolatek, by… usunięto je z zespołu chearleaderek

O ile dokładne motywy sprawczyni pozostaną prawdopodobnie nieznane opinii publicznej, o tyle jest to nieco przerażające, że dziś osoba bez kierunkowego wykształcenia informatycznego była w stanie stworzyć deepfake z ogólnie dostępnych zdjęć i do tego – wykorzystać go do zastraszania innych, tym bardziej – nieletnich. I bez deepfake’ów sieć jest pełna niebezpieczeństw i cyberprzemocy. Jeżeli trend na popularyzacje deepfake’ów się upowszechni, niedługo możemy spodziewać się, że coraz częściej takie sytuacje będą miały miejsce. Oczywiście, nie wiemy, na ile „realistyczne” były filmy i zdjęcia stworzone przez wspomnianą kobietę, ale patrząc, do jakich efektów jesteśmy w stanie dojść dziś (patrz – wideo z Tomem Cuzem), myślę, że już niedługo duża część osób będzie w stanie tworzyć bardzo przekonujące podróbki.

Innymi słowy – nie zapowiada się, by internet miał stać się w najbliższym czasie bezpieczniejszym miejscem.

Źródło