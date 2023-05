W grudniu ubiegłego roku Epic Games udostępnił w ramach świątecznego prezentu Death Stranding w wersji reżyserskiej, a zainteresowanie darmową grą było tak duże, że serwery nie wytrzymały naporu. Dziś gracze ponownie mają okazję dodać nietypowy symulator kuriera do swojej biblioteki.

Jeśli jeszcze jakimś cudem nie grałeś w obsypany nagrodami twór Kojimy z Normanem Reedus w roli głównej, to właśnie masz idealną okazję. Gra ponownie została udostępniona za darmo na platformie Epic Games, a oferta potrwa do 25 maja. Zalecam jednak pośpiech, bo grudniowe doświadczenia pokazały, że włodarze platformy lubią się czasem rozmyślić.

Udostępnienie wersji reżyserskiej podczas ubiegłorocznych świąt okazało się bowiem pomyłką i szybko podmieniono ją na wersję standardową. Tym razem od samo początku mamy do czynienia z podstawką, którą od godziny 17:00 możecie odbierać pod tym adresem.

„Sam Bridges musi stawić czoła światu, który został całkowicie przekształcony przez fenomen zwany Death Stranding. Jako kurier własnoręcznie przenosi to, co pozostało z naszej przyszłości, wyruszając w podróż, by krok po kroku na nowo połączyć zniszczony świat” – Epic Games