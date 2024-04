Deadpool & Wolverine - zobacz, jak wygląda akcja nowego hitu Marvela

Pierwszy i drugi film o Deadpoolu podbiły kina, trafiając idealnie w gusta widzów. Historie o wygadanym najemniku, który na każdym kroku łamie 4 ścianę i przenosi na duży ekran to, co fani myślą o uniwersum Marvela, stały się natychmiastowym hitem, także finansowym.

Nie dziwne więc, że twórcy kontynuują serię, starając się sprawić, by przygody Wade Wilson były jeszcze bardziej pokręcone i autoironiczne. I od kiedy w pierwszej części mieliśmy pod koniec scenę z X-Men Origins: Wolverine, fani domagali się pełnometrażowego filmu w którym Ryan Reynolds wystąpi u boku Hugh Jackmana jako Wolverina.

Deadpool & Wolverine - kolejny zwiastun trafił do sieci

Dziś w serwisie YouTube pojawił się kolejny zwiastun nadchodzącego w tym roku filmu Deadpool & Wolverine. W nim możemy zobaczyć Logana w klasycznym, żółtym stroju, a także Ryana Reynoldsa, również w komiksowej wersji kostiumu Deadpoola.

Dostajemy tu też ogólny zarys historii, a z wyboru scen można wywnioskować, że w trzeciej części twórcy nie zrezygnowali ani z autoironicznych żartów, przekleństw czy humoru dla dorosłych. Powraca tu też szereg postaci, które znamy z poprzednich filmów, jak Vanessa czy Blind Al.

Jeżeli więc ktoś wybierze się do kina, jest duża szansa, że dostanie dokładnie to samo, co w poprzednich filmach, czyli dużą dawkę niepoważnego humoru i fabuły, która jest jednym wielkim puszczeniem oczka do fanów.