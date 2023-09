Aquaman: Zaginione Królestwo. Pierwszy trailer pokazuje obsadę

Pierwszy zwiastun nowego Aquamana pojawił się już w sieci. Pokazuje on nie tylko fabułę, ale potwierdza też obsadę.

Pierwsza część Aquamana okazała się sporym sukcesem. Film przy budżecie 160 mln dolarów zarobił aż 1148 mln, co pokazuje, że potencjał kina superbohaterskiego wciąż jest bardzo wysoki. Na pewno duża w tym zasługa grającego tam główną rolę Jasona Momoa, który już wcześniej wcielał się w podwodnego herosa w filmach z serii Liga Sprawiedliwych.

Pierwszy film z serii wypuszczony został w 2018 roku, a więc od tamtego czasu minęło już całe 5 lat, a więc - najwyższa pora na kontynuację. Oryginał utrzymany był oczywiście w klimacie kina akcji, ale nie brakowało w nim wątków humorystycznych. Jak na tym tle prezentuje się trailer drugiej części?

Aquaman: Zaginione Królestwo - trailer już w sieci

Widać, że kontynuacja przygód Aquamana utrzymana jest w bardzo podobnym tonie. Mamy tu powracających bohaterów, m.in. jednego z antagonistów poprzedniego filmu, czyli Czarną Mantę. Widać też, że tak samo jak wcześniej, akcja jest tu przerywana humorystycznymi momentami i chwilami film nie podchodzi do siebie aż tak poważnie.

Co ciekawe trailer potwierdza też, że w filmie zagra dość kontrowersyjna osoba, czyli Amber Heard. Na temat jej udziału i burzliwej postprodukcji filmu krążyło wiele plotek, ale trailer rozwiewa te wątpliwości. O tym, jak duża jest jej rola w filmie przekonamy się już w grudniu, kiedy wejdzie on do kin na całym świecie.