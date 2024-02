Czekacie na nową Diunę? W tej grze spotkacie jej bohaterów

Diuna: Część druga – jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku – trafi do kin już 1 marca, ale jeśli stęskniliście się za bohaterami adaptacji powieści Franka Herberta, to już za moment będziecie mogli wcielić się w nich i zasiąść za sterami czołgu. Diuna nawiązała bowiem nietypową współpracę z World of Tanks.

World of Tanks i Diuna, czyli pustynni bohaterowie za sterami historycznych czołgów

Już 15 lutego w serii wojennych gier od Wargaming – World of Tanks, World of Tanks Blitz i World of Tanks Modern Armor – rusza wydarzenie Przeznaczenie nadchodzi, w ramach którego gracze będą mogli zrekrutować bohaterów Diuny (Gurney Halleck, Glossu Rabban, Lady Jessika) do swoich załóg i z pustynnych wojowników zamienić ich w rasowych czołgistów.

Źródło: Wargaming

Event obfitować będzie w wiele wirtualnych przedmiotów kosmetycznych, nawiązujących do filmowej Diuny. Oprócz wspomnianych bohaterów do gry trafią także emblematy, kamuflaże i inskrypcje, inspirowane kinowym hitem, a wisienką na torcie będzie czołg premium VIII poziomu Mittlerer Kpz. Pr. 68 w edycji Diuna, kuszący specjalnymi efektami wizualnymi i przypominający legendarnego ornitokoptera – na nagrodę mogą liczyć jednak tylko ci gracze, którzy ukończą wszystkie etapy przepustki sezonowej.

Wydarzenie – trwające 10 dni – zostało podzielone na 25 etapów i zakończy się 25 lutego, czyli tuż przed premierą filmu.

Jeśli zaś nie jesteście zaznajomieni z tematem i chcielibyście o drugiej części Diuny dowiedzieć się nieco więcej, to dosyłam do wpisu Piotra, który napisał na ten temat nieco więcej, przy okazji publikacji najnowszego zwiastuna filmu.