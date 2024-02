"Wichry zimy" – Co się dzieje z kontynuacją "Gry o Tron"?

Świat Westerosa, z jego intrygami, bitwami i tajemnicami, wciąż trzyma miliony fanów w niepewności. Pomimo zakończenia kultowego serialu "Gra o Tron", nadal nie znamy "oficjalnego" zakończenia. Wszystko zaczęło się w końcu od serii książek "Pieśń lodu i ognia", a ta nadal nie została zamknięta. Klucz do rozwiązania wszystkich niedomkniętych wątków trzyma George R.R. Martin, który od 12 lat pisze dla nas ostatni tom sagi. Co już wiemy na temat tej książki? Czy kiedyś w końcu doczekamy się premiery "Wichrów zimy"? O tym poniżej.

Od momentu, kiedy autor opublikował poprzednią książkę z serii "Pieśń lodu i ognia", oczekiwanie na kontynuację przygód Starków, Lannisterów i Targaryenów minęła już ponad dekada. Pomimo upływu lat od zakończenia kultowego serialu "Gra o Tron", świat Westeros nadal ma więc tajemnice, które chcielibyśmy poznać. Co nieco już wiemy, ale "dobra rada" pt. "trzeba uzbroić się w cierpliwość" niestety nie ominie dzisiejszego tekstu...

Gra o Tron: Ostatnia książka z serii "Pieśń lodu i ognia"

Po latach oczekiwania i niezliczonych spekulacji stan na obecną chwilę nie różni się znacząco od tego sprzed kilku lat. George R.R. Martin, autor serii "Pieśń lodu i ognia", nadal pracuje nad swoim magnum opus, "Wichrami zimy", a data premiery pozostaje jedną z największych tajemnic świata literatury fantasy (jeśli w ogóle taki termin gdziekolwiek zapisano). Pomimo obietnic, zapowiedzi i licznych doniesień na temat postępu prac, fani wciąż muszą czekać.

W międzyczasie, George R.R. Martin opublikował kilka fragmentów z "Wichrów zimy", które, choć dają pewien wgląd w fabułę, nie zaspokajają głodu fanów. Rozdziały te, stanowią jedynie fragment większej całości, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi i wiele nierozwiązanych wątków.

Mimo że powstaje wiele innych projektów związanych ze światem "Gry o Tron", takich jak spin-offy czy serie krótkich opowiadań, nie zmienia to faktu, że "Wichry zimy" pozostają w centrum uwagi fanów, którzy nie mogą się doczekać kontynuacji sagi. I nie brakuje już takich, którzy zrezygnowali z oczekiwania, twierdząc, że autor prędzej opuści ten świat...

Gdzie historia z "Pieśni lodu i ognia" została przerwana?

Tu musimy cofnąć się do wydarzeń poprzednich książek. Ostatnia opublikowana przez Martina powieść z serii, "Taniec ze smokami", pozostawiła wiele nierozwiązanych wątków i postaci znajdujących się w krytycznych sytuacjach.

Jon Snow, dowódca Nocnej Straży, zostaje brutalnie zaatakowany przez swoich własnych ludzi i pozostaje martwy. Daenerys Targaryen wyrusza w nieznane, aby odnaleźć swoje miejsce jako władczyni, wciąż mając do pokonania licznych przeciwników. W międzyczasie Tyrion Lannister już po ucieczce z Westeros, znajduje się w uwięzieniu u Mormontów. Arya Stark kontynuuje swoje szkolenie w Braavos, stając się coraz bardziej związana z zakonem Ludzi Bez Twarzy. Co tu więc dużo mówić – kluczowe postacie znajdują się w punktach kulminacyjnych swoich podróży i na ten moment mamy tylko serialową odpowiedź na pytanie "jak zakończy się Gra o Tron?".

"Wichry zimy" – Co już wiemy?

Mimo braku oficjalnej daty premiery "Wichrów zimy", George R.R. Martin uchylił rąbka tajemnicy, udostępniając fanom kilka fragmentów z nadchodzącej książki. Dają one pewne wskazówki co do tego, czego można spodziewać się po dalszych losach postaci w Westeros.

Na podstawie opublikowanych rozdziałów wiemy, że "Wichry zimy" zapowiadają się na mroczną i pełną napięcia kontynuację sagi. Akcja ma rozpocząć się od dwóch epickich bitew – jednej na oblodzonej północy, a drugiej w Zatoce Niewolniczej na Essos. Te sceny mają być tylko wstępem do jeszcze bardziej spektakularnych wydarzeń, które czekają bohaterów.

Martin ujawnił również, które postacie będą pełnić rolę narratorów w "Wichrach zimy". Oprócz tych znanych z poprzednich tomów, takich jak Cersei, Jaime czy Bran, autor planuje skupić się także na nowych perspektywach. Postaci, za którymi będzie podążała historia to Jon Conningtonie i Aero Hotah. Oznacza to, że czytelnicy mogą spodziewać się szerszego spojrzenia na wydarzenia, które nadchodzą; takiego, jakiego nie znamy z serialu.

Ponadto pojawienie się postaci takich jak Lady Stoneheart, Quaithe, Euron Greyjoy czy Rickon Stark sugeruje, że fabuła "Wichrów zimy" będzie bogata w zwroty akcji i nieoczekiwane powroty. Martin zapowiada również, że książka będzie prowadziła czytelników dalej na północ niż kiedykolwiek wcześniej, co sugeruje nowe i nieznane zagrożenia czekające na bohaterów na lodowych rubieżach.

Kiedy premiera "Wichrów zimy"?

Data premiery "Wichrów zimy" pozostaje jednym z najgorętszych tematów świata literatury fantasy. George R.R. Martin, choć wielokrotnie obiecywał ukończenie książki, nie zdołał dotrzymać swoich słów, co tylko pogłębia niepewność co do terminu wydania. Początkowo Martin przewidywał, że kolejne tomy cyklu "Pieśń lodu i ognia" ukażą się szybciej niż poprzednie. Jednakże upływające lata nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a fani pozostali z niczym, oprócz obietnic autora.

Martin wielokrotnie zapewniał, że prace nad "Wichrami zimy" idą pełną parą i że jest blisko ukończenia książki. Niestety, żadne z tych zapewnień nie przyniosło konkretnych efektów, a data premiery wciąż pozostaje nieznana. Mimo że autor kontynuuje podobno prace nad "Wichrami zimy", jego zaangażowanie w inne projekty, w tym spin-offy, serie krótkich opowiadań i praca przy serialach telewizyjnych, sprawiają, że zamknięcie "starego" projektu wcale nie wydaje się przybliżać...