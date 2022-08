Czy gra w Game Passie opłaca się deweloperom? Dyskusje trwają w najlepsze

Od wybuchu popularności Game Passa, w internecie co chwilę pojawiają się dyskusje na temat tego, czy twórcom w ogóle opłaca się taka umowa - w końcu skoro gra trafia do abonamentu, w dodatku do takiego, który co chwilę jest dostępny za 4 zł, to nie ma szans, żeby ktoś kupił tę grę za pełną cenę. Jeszcze w przypadku indyków, których produkcja jest dużo tańsza, to pół biedy - w końcu dostępność w XGP przyniesie rozpoznawalność i mimo wszystko więcej graczy. Co jednak w sytuacji, kiedy do abonamentu trafiają ogromne gry AAA i to w dniu premiery?

Oczywiście w takim myśleniu jest bardzo dużo sensu, jednak ciekawość nigdy nie została zaspokojona, bo ani deweloperzy, ani sam Microsoft, nie zabierali głosu w sprawie stawek, o jakich możemy mówić… aż do teraz. Raport Giełdy Papierów Wartościowych pozwala nam nieco dokładniej przyjrzeć się sprawie.

Źródło: Steam

Twórcy Cooking Simulator zgarnęli niezłą sumkę za udostępnienie swojej gry w Game Passie

Raport zdradza, że polski zespół Big Cheese Studio otrzymał od Microsoftu blisko 600 tysięcy dolarów za to, że Cooking Simulator znalazło się w Game Passie. Niemal 3 miliony złotych - a mówimy tutaj w końcu o malutkim indyku, symulatorze, który na dodatek ma już ponad 3 lata.

Zdaje się, że już w tym momencie można zakończyć dyskusje na temat tego, czy obecność gry w Game Passie jest opłacalna dla jej twórców. Skoro gra, która ani nie jest najświeższa, ani nie może aspirować do największych wyróżnień, zgarnia tak lukratywną kwotę od Microsoftu, to można się domyślać, ile inkasują większe studia za zdecydowanie bardziej ambitne produkcje.

Raport wskazuje również na fakt, że pieniądze otrzymane od giganta z Redmond są równowartością 22% całego przychodu Big Cheese Studio z ostatniego roku podatkowego. Spodziewaliście się takiej kwoty?

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych

