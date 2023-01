Na początku grudnia ubiegłego roku pisaliśmy, że Prezes UOKiK ostrzega konsumentów przed próbami wyłudzania danych i kradzieży pieniędzy. W tym czasie wystartowała też ogólnopolska kampania społeczna "Stracisz dane, stracisz pieniądze!", której celem jest edukacja społeczeństwa mająca na celu zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa w sieci i poza nią. W ramach kampanii powstały dwa 30-sekundowe spoty przeznaczone do emisji w telewizji, radiu i internecie. Od 5 grudnia są one nieodpłatnie emitowane przez media publiczne w oparciu o art. 31 c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także przez nadawców komercyjnych, którzy zgodzili się na wsparcie kampanii bez pobierania wynagrodzenia.

Niezwykle ważne jest jak najszersze informowanie konsumentów o cyfrowych zagrożeniach. Bardzo dziękuję mediom, instytucjom i przedsiębiorcom, którzy odpowiedzieli na apel i bezpłatnie włączyli się w naszą kampanię „Stracisz dane, stracisz pieniądze!”. Cały czas gorąco zachęcam do wspólnego działania i ostrzegania konsumentów. Im głośniej będzie o sposobach wyłudzania danych, im więcej emisji spotów, tym mniejsze szanse będą mieli oszuści

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci. UOKiK zaprasza na webinar

UOKiK zaprasza teraz na webinar będący częścią akcji na temat zapobiegania wyłudzaniu danych. Odbędzie się on już jutro, 18 stycznia ,o godzinie 13:00 na stronach Infolinii Konsumenckiej. O tym, jakie metody stosują cyberprzestępcy i jak nie wpaść w zastawiane przez nich pułapki opowie Szymon Sidoruk, ekspert zagrożeń z CERT Polska.

Z jak poważnym i niestety częstym zjawiskiem mamy do czynienia pokazują wyniki naszej ankiety na profilu UOKiK na Instagramie. Wzięło w niej udział 900 osób. Aż 80 procent z nich otrzymało SMS o dopłacie za przesyłkę z podejrzanym linkiem. Kradzież danych może spotkać każdego konsumenta

- podkreśla Prezes UOKiK.

Przypominamy też kilka kroków, które pomogą zmniejszyć ryzyko utraty danych, a co za tym często idzie - pięniędzy, nerwów i zdrowia. Na co więc zwracać uwagę?

Nigdy nie podawaj ani nie wysyłaj nikomu loginu i hasła do bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej. Prawdziwy pracownik banku nie będzie cię o to pytać

Nigdy nie klikaj w linki przesłane SMS-em. Potwierdź ewentualne istnienie zaległości samodzielnie, kontaktując się np. z dostawcą gazu czy firmą kurierską

W przypadku telefonu od osoby przedstawiającej się jako pracownik banku, rozłącz się, samodzielnie znajdź numer infolinii i potwierdź, czy ktoś do ciebie dzwonił

Nigdy nie instaluj oprogramowania z przesłanych linków ani w trakcie rozmowy telefonicznej, dotyczącej twojego rachunku lub środków na nim zgromadzonych

A co zrobić, gdy padniemy ofiarami oszustów? Działanie powinno być szybkie i stanowcze. W pierwszej kolejności musimy poinformować dostawę usług płatniczych, zastrzec kartę i zmienić dane do logowania, a w najbardziej skrajnych przypadkach - zablokować rachunek płatniczy. Zdecydowana reakcja może skutecznie uniemożliwić oszustom kradzież środków. Może być jednak za późno i część środków mogła już zostać wypłacona lub przetransferowana w inne miejsce. Tu już pozostaje kontakt z Policją i racjonalne podejmowanie dalszych działań zgodnie z instrukcjami przez nią podawanymi.

