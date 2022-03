Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych powraca w wielkim stylu. Sprawdźcie, jakie tematy będą poruszane podczas tegorocznej konferencji, jacy goście pojawią się na szóstej edycji OKSE i - przede wszystkim - kiedy i gdzie całe zdarzenie będzie miało miejsce!

W tegorocznym OKSE będziecie mogli wziąć udział zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie!

OKSE po dwóch latach powróci jako impreza otwarta dla publiczności, pozwalając widowni wziąć udział w konferencji na żywo w przestrzeni kinoteatru “RIALTO” w Katowicach. Po sukcesie zdalnej konferencji, która w zeszłym roku dotarła do imponującej liczby 120 tysięcy unikatowych użytkowników, tegoroczne OKSE również będzie streamowane na platformie Twitch. Jeśli nie będziecie mogli znaleźć się 8 kwietnia w Katowicach, wszystko możecie nadrobić na platformie streamingowej.

6. edycja OKSE podzieli się na dwie główne części. Każdy znajdzie coś dla siebie

Tegoroczna, szósta edycja OKSE, będzie podzielona na dwie części. Pierwsza część będzie odbywać się w godzinach porannych, a zakres tematyczny będzie dedykowany młodzieży szkolnej, akademickiej, a także osobom wchodzącym dopiero na rynek pracy. Druga część będzie miała miejsce po południu. Wtedy Kongres skupi się na przestrzeni biznesowej, administracyjnej, a także na tematach dla przedstawicieli branży gamingowej.

Organizacja przyznaje, że w ostatnich latach doświadczyła, jak ważne są narzędzia świata cyfrowego w kontekście rozwoju gospodarczego. Z tego względu, jak co roku, OKSE stworzy przestrzeń do wymiany poglądów, która może być dla kogoś bardzo cenna i niesamowicie efektywna, oraz ułatwić dostęp do unikalnej wiedzy.

Tematy poruszane podczas tegorocznej edycji OKSE. Jest na co czekać!

Organizatorzy oficjalnie poinformowali, że podczas 6. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Sportów Elektronicznych zostaną poruszone takie tematy jak digitalizacja dyscyplin sportowych, reprezentacje narodowe w esporcie, stypendia za “granie w gry” czy projekty Województwa Śląskiego wspierające przedsiębiorców w esporcie i branży gier komputerowych.

Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych będzie miał w tym roku imponujących gości

Swoim doświadczeniem podczas 6. edycji OKSE podzielą się takie osoby jak:

Jacek Tarach (Polski Związek Kolarski);

Maciej Szafran (Polski Związek Żeglarski, AZS AWFiS Gdańsk)

Tadeusz Wojciechowski (Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności);

Wojciech Kałuża (wicemarszałek województwa śląskiego);

Arkadiusz Chęciński (Prezydent Miasta Sosnowiec);

Aleksandra Monsiol-Szatkowska (Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy);

Boban Totovski (International Esports Federation);

Daniel Hodozsan (Esport1);

Marcin Rausch (University Esports Masters).

Podczas tegorocznej konferencji będziemy mieli zatem okazję posłuchać wypowiedzi delegatów polskich związków sportowych, przedstawicieli administracji publicznej oraz przedstawiciele branży z zagranicy. Lista jest więc naprawdę imponująca. Organizatorzy chwalą się także, że 8 kwietnia pojawią się reprezentanci polskich podmiotów, które są kluczowe dla rozwoju rynku. Możemy spodziewać się Fantasy Expo, ESL Polska, STS czy Esports LAB.

OKSE w liczbach. Statystyki robią wrażenie

Od 2017 roku, czyli od samego początku projektu, Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych odwiedziło ponad 2000 gości. Transmisje online przeprowadzane z wydarzeń obejrzało łącznie prawie ćwierć miliona unikatowych użytkowników. Co istotne, na przełomie pięciu lat ponad 100 osób - w tym wiele z zagranicy - przeprowadziło prelekcje, panele dyskusyjne oraz warsztaty.

6. edycja OKSE - gdzie i kiedy odbędzie się konferencja?

Szósta edycja Ogólnopolskiego Kongresu Sportów Elektronicznych jest organizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Konferencja odbędzie się już 8 kwietnia 2022 roku w przestrzeni kinoteatru “RIALTO” w Katowicach, lecz tak jak wspominaliśmy, całość będzie transmitowana na Twitchu. Formularz rejestracyjny na wydarzenie jest dostępny na stronie: www.polskiesport.pl/okse.

-

Wpis powstał przy współpracy z Ogólnopolskim Kongresem Sportów Elektronicznych