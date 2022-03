Od ręcznego po automatyczny, odkurzacze przeszły długą drogę

Gdybym zaczął pisać od odkurzaczach na łamach bloga technologicznego 10 lat temu to wszyscy łapali by się za głowy. Dzisiaj informacje o nowych rozwiązaniach i recenzje odkurzaczy na łamach Antywebu nikogo już nie dziwią.

Rynek w krótkim czasie przeszedł długą drogę, której nadrzędnym celem jest całkowita automatyzacja procesu sprzątania. Czy jest to możliwe w najbliższym czasie? Raczej nie, ale z pewnością możemy osiągnąć wysoki poziom komfortu przy niewielkim nakładzie kosztów.

Czy ktoś jeszcze kupuje odkurzacze ręczne?

Patrząc na rynek tradycyjnych odkurzaczy można odnieść wrażenie, że powoli wymiera. Ograniczenia związane z mocą takich urządzeń sprawiają, że wśród użytkowników pokutuje opinia o coraz niższej skuteczności sprzątania. Tradycyjny odkurzacz ręczny już raczej nikogo nie interesuje, a jeśli sięgamy po podobne konstrukcje to są to bardziej wyspecjalizowane sprzęty. Spójrzmy chociażby na najmniejsze modele odkurzaczy ręcznych, które mogą przydać się np. jeśli chcemy szybko i sprawnie posprzątać samochód. Wiele osób mieszka w blokach i nie ma dostępu do własnego garażu, więc niewielki odkurzacz na baterie wydaje się świetnym wyborem. Ich moc nie jest może największa, ale do wyczyszczenia samochodu raz na 2 tygodnie z powodzeniem wystarczy. Nie dziwi zatem szeroka oferta takich modeli, których rynek nieco kanibalizują również odkurzacze pionowe.

Drugą kategorią popularną wśród klientów są odkurzacze piorące. Wielkością są one zbliżone do tradycyjnych odkurzaczy ręcznych, ale mają pewne niepodważalne zalety. Pierwsza z nich to znacznie lepsza eliminacja wszelkich pyłków i kurzu z otoczenia, co jest z pewnością bardzo ważne dla alergików. Druga zaleta takich urządzeń to możliwość prania dywanów, tapicerek i wszelkiego rodzaju materiałowych obić. Jeśli macie w domu dywany to doskonale zdajecie sobie sprawę, że raz na jakiś czas pranie jest konieczne jeśli chcemy pozbyć się głęboko zalegającego brudu. Wypożyczenie odkurzacza piorącego nie jest co prawda specjalnie drogie (~50 PLN) ale skoro za około 1000 PLN można mieć własny, to czasami warto pójść tą drogą. Wszystko oczywiście zależy od osobistych potrzeb.

Odkurzacze pionowe - hit ostatnich lat

Bez wątpienia największym hitem ostatnich kilku lat są odkurzacze pionowe, które pojawiają się coraz częściej w naszych domach. Mają wiele zalet, które przystają do nowoczesnych mieszkań. Przede wszystkim zasilane są baterią, więc nie trzeba się martwić kablem i przełączaniem odkurzacza między kolejnymi pomieszczeniami. Po drugie zajmują mało miejsca, większość ma dedykowane uchwyty pozwalające na powieszenie takiego odkurzacza w szafie czy na ścianie w garderobie albo innym pomieszczeniu gospodarczym. Wreszcie po trzecie są bardzo skuteczne. Dzięki nowoczesnym silnikom inwerterowym i specjalnej konstrukcji moc ssąca jest bardzo duża i pozwala na skuteczne czyszczenie powierzchni. Producenci prześcigają się też w tworzeniu dodatkowych akcesoriów i szczotek na każdą okazję, od takiej dedykowanej do podłóg twardych, przez turboszczotki do dywanów, a na niewielkich końcówkach do odkurzania chociażby żaluzji kończąc. Taki odkurzacz można też bez problemu zabrać do samochodu aby go posprzątać, nawet jeśli nie mamy dostępu do zasilania.

Nie bez znaczenia jest też zapewne aspekt ekologiczny. Silniki inwerterowe zasilane baterią mają stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na energię, więc taki odkurzacz zużywa znacznie mniej prądu niż tradycyjny model z silnikiem o mocy 1600 czy nawet 2000 W. Większość odkurzaczy pionowych (jeśli nie wszystkie) ma też pojemnik na brud, który jest wielokrotnego użytku. Zawartość zwyczajnie wrzucamy do kosza, a filtry myjemy pod bieżącą wodą. Nie ma żadnych jednorazowych worków czy innych pojemników, które tylko generują dodatkowe stery śmieci.

Poza tym odkurzacz pionowy może być też zintegrowany z mopem, więc pozwala skutecznie pozbyć się kurzu. Nie jest to może rozwiązanie idealne i pewnie tradycyjny mop i wiadro z wodą dadzą lepszy efekt, ale dla szybkiego odświeżenia podłogi nadaje się znakomicie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na kupno odkurzacza pionowego, a ich oferta z roku na rok się powiększa.

Roboty sprzątające - by żyło się lepiej

Ostatnią kategorią odkurzaczy, która ma najwięcej wspólnego z nowymi technologiami są roboty sprzątające lub inaczej odkurzacze automatyczne. Coraz większą popularnością cieszą się już od dłuższego czasu, ale największy postęp w ich możliwościach zanotowano w ostatnich latach. Dzisiaj dla nikogo nie jest już zaskoczeniem, że najlepsze modele potrafią rozpoznawać i omijać przedmioty pozostawione na podłodze, doskonale radzą sobie z mapowaniem pomieszczeń i mogą odkurzać wedle wcześniej stworzonego planu przypisanego danej kondygnacji domu. Kamery, sensory ultradźwiękowe i radary typu LIDAR sprawiają, że odkurzacze automatyczne to dzisiaj małe komputery na kołach z funkcją sprzątania. Dzięki połączeniu z aplikacją mobilną na naszym smartfonie możemy nimi sterować praktycznie z każdego miejsca na świecie i posprzątać dom będąc w pracy lub na zakupach. Wygoda takiego rozwiązania staje się zatem z każdym rokiem coraz większa.

Tym bardziej, że producenci takich urządzeń dbają o to, żebyśmy ciągle zastanawiali się czy nie kupić może nowszego modelu. Hitem ostatniego roku z pewnością są stacje dokujące, które automatycznie odsysają zanieczyszczenia z pojemnika w odkurzaczu i szczelnie magazynują brud w specjalnych torebkach. Dzięki temu możemy zapomnieć o czyszczeniu odkurzacza automatycznego nawet na kilka miesięcy. To kolejny istotny argument za tym, aby wybrać jeszcze lepszy (i droższy) model. Niektóre roboty sprzątające potrafią też nie tylko odkurzyć ale również zetrzeć podłogę co jeszcze bardziej podnosi ich walory użytkowe.

To wszystko sprawia, że wybór odpowiedniego modelu nie jest łatwy. Dlatego warto wtedy zapoznać się z recenzjami poszczególnych modeli oraz rankingiem robotów sprzątających. Takich zestawień znajdziemy w sieci wiele, a te najczęściej aktualizowane dostępne są na stronach sklepów, takich jak chociażby RTV Euro AGD, gdzie dodatkowo znajdziemy liczne i rzeczywiste opinie klientów na temat poszczególnych sprzętów. Warto zrobić rozeznanie przed zakupem, bo ceny robotów sprzątających wahają się od 1000 do nawet kilku tysięcy złotych.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem RTV Euro AGD.