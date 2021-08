Data premiery nowego Bonda już pewna. Zobaczcie najnowszy zwiastun No Time To Die

Ostatni film z Jamesem Bondem nie ma szczęścia do premiery - za została naprawdę konkretnie przesunięta, ale film trafił w ciężki czas dla rynku. Już jednak wiemy kiedy dokładnie zobaczymy nowe przygody agenta 007. Tak przynajmniej można wywnioskować z premierowego zwiastuna nowych przygód Bonda, w którym zdradzono oficjalną datę premiery filmu.

No Time To Die trafi do kin 8 października i to na tyle bliska data, że już raczej nikt niczego przekładać nie będzie.

Reżyserem nowego Bonda jest Cary Joji Fukunaga i to ostatni film, w którym w agenta 007 wcieli się Daniel Craig. W No Time To Die Bond będzie już emerytem żyjącym ja Jamajce - jednak jego stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter poprosi o pomoc. Chodzi o uratowanie porwanego naukowca, sprawa okaże się jednak dużo głębsza i bardziej skomplikowana. Tajemniczy złoczyńca, nowa, niezwykle niebezpieczna technologia - nie spodziewałbym się fabularnych wygibasów, a raczej pewnych standardów, które od wielu lat nie nudzą fanów serii filmów.

Zwiastun trudno zaliczyć do spektakularnych, nabiera on rumieńców dopiero pod koniec, ale jednak nie ma tego czegoś, przez co pędziłbym do kina na złamanie karku. To dziwne, szczególnie, że film zaliczył bardzo duży poślizg i twórcy mieli mnóstwo czasu na przygotowanie premierowej zajawki, która robiłaby dużo większe wrażenie. No, ale to tylko zwiastun, mam nadzieję, że sam film zapewni nieco więcej emocji i ...uda mu się faktycznie dotrzeć do kin. Nikt przecież nie wie jak będzie za dwa miesiące i czy kina wciąż będą otwarte.

A jak Wam podoba się ta filmowa zapowiedź - planujecie wybrać się do kina? A może macie już dość przygód agenta 007?