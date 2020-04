Jeszcze na koniec minionego tygodnia, Play zapowiedział w ramach akcji #ZostańWDomu darmowe 200 GB dla uczniów i studentów, ale aby pozostali klienci nie pozostali z niczym, dziś operator udostępnił im do odbioru darmowe 10 GB transferu danych.

Darmowe 200 GB na naukę zdalną od Play

Zaczynamy od największej paczki danych, darmowe 200 GB można odebrać w aplikacji Play 24. Przeznaczona jest dla uczniów i studentów, a więc aby ją aktywować klient nie może mieć więcej niż 26 lat – przy aktywacji sprawdzany będzie PESEL, na który jest zarejestrowana karta.

Promocja włączona jest w następujących taryfach:

Internet na Kartę 5 zł

Internet na Kartę 9 zł

Internet na Kartę 19 zł

Internet na Kartę 50 zł

A więc wystarczy kupić najtańszy starter i ją aktywować w aplikacji. Pierwsze 100 GB zostanie przydzielone w pierwszym miesiącu od aktywacji, kolejne 100 GB dokładnie miesiąc po tym dniu. Dane można wykorzystać do końca czerwca. Co ważne, w tym czasie nie trzeba doładowywać konta, będzie ono ważne również do końca czerwca.

Darmowe 10 GB na naukę zdalną od Play

Darmowe 10 GB mogą odebrać wszyscy klienci Play, zarówno korzystający z oferty abonamentowej, jak i MIX na kartę. Jest tylko jeden warunek – trzeba zostać w domu.