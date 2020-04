Prezydent podpisał wczoraj specustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jeden z jej zapisów ( artykuł 7e ust.1) nakłada obowiązek korzystania z rządowej aplikacji Kwarantanna domowa dla osób objętych 14-dniową kwarantanną, które miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem lub wróciły zza granicy.

Z założenia, aplikacja ta ma usprawnić i ułatwić odbywanie kwarantanny dla osób nią objętych.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się też z pracownikiem socjalnym. Użytkownicy apki mają też szybki dostęp do niezbędnych – pomocnych w czasie kwarantanny – informacji i przygotowanej specjalnie dla nich infolinii.

To jedna strona medalu, a druga to fakt, że aplikacja ta także ma służyć jako narzędzie do kontroli i sprawdzanie, czy osoby te nie łamią jej zasad i nie wychodzą z domu.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

W nadzorze nad poprawnym odbywaniem kwarantanny pomagają nam nowe technologie, które wykorzystujemy w naszej aplikacji. W aplikacji wykorzystywana jest geolokalizacja oraz system porównywania twarzy. Dzięki nim wiadomo, że to na pewno ta konkretna osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym.

Obowiązkową kwarantanną objęte są też osoby powracające zza granicy, które już podczas kontroli na lotnisku wypełniają formularz lokalizacyjny, w którym podają swój numer telefonu, a który to zapisywany jest w systemie i aplikacji Kwarantanna. Na ten numer przychodzi później SMS z informacją o obowiązku zainstalowania tej aplikacji. Po jej zainstalowaniu trzeba ją jeszcze aktywować, podając swój numer telefonu i kod z SMS-a.

Każdego dnia od aktywacji, osoby poddane kwarantannie mają obowiązek robienia kilka razy dziennie o różnych porach zdjęć w ciągu 20 minut od otrzymania takiego zadania z poziomu aplikacji. W przeciwnym wypadku informowane są o tym fakcie odpowiednie służby, które już osobiście sprawdzają czy nie są łamane zasady kwarantanny.

Więcej szczegółów wraz z linkami do aplikacji znajdziecie na stronach GOV.pl.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.