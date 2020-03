Darmowe motywy na telefon – skąd pobierać i na co zwrócić uwagę

Co to są motywy na telefon?

Jeżeli lubicie personalizować Wasze urządzenia, to prawdopodobnie doskonale wiecie o tym, że (przynajmniej na Androidzie) możecie zmienić znacznie więcej, niż tylko tapetę. Ikony czy ogólna kolorystyka urządzenia mogą zmienić się po kilku stuknięciach w ekran. Tak właśnie działają motywy na telefon, czyli skórki odpowiadające za ogólny wygląd naszego urządzenia. Co składa się na motywy do smartfonów? Oprócz tapet w ich skład wchodzą także ikony, dźwięki, widżety czy nawet specjalne animacje, które mają korespondować z całą resztą i tworzyć oprawę jedyną w swoim rodzaju.

Dobry producent telefonów dba o darmowe motywy

Producenci smartfonów wiedzą, że użytkownicy ich urządzeń coraz chętniej personalizują ekrany swoich urządzeń. W końcu to właśnie smartfony są urządzeniami, z którymi właściwie się nie rozstajemy. Dlatego też oferują darmowe motywy do ściągnięcia na telefon, z których część sami współtworzą. Przykład? Ot, chociażby Motywy będące częścią aplikacji HTC Sense Home tajwańskiego producenta czy bogate sklepy z darmowymi motywami i tapetami na telefony od Xiaomi, Samsunga lub Huawei. Prawdą jest, że producenci zaczynają przykładać coraz więcej uwagi do takich szczegółów. Zyskujemy na tym przede wszystkim my: użytkownicy! W sklepach z motywami wspieranymi przez producentów smartfonów nie brakuje skórek, które są idealnie przystosowane do działania na danym urządzeniu. Warto mieć jednak na uwadze, że to nie jest jedyny sposób na darmowe motywy do ściągnięcia na telefon. Alternatywą dla nich są tzw. launchery.

Launchery i motywy na telefon tam dostępne: darmowe i płatne

Poza oficjalnymi sklepami z aplikacjami nie brakuje też nakładek, popularnie zwanych Launcherami, które pozwolą w mig zmienić wygląd naszego urządzenia. A skoro zmiana wyglądu, to nie mogło w nich zabraknąć też motywów. Nie jest tajemnicą, że wszyscy lubimy rzeczy nie tylko ładne i użyteczne, ale też takie, które możemy zdobyć za darmo. I choć obecnie na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt rozmaitych launcherów, z których wiele oferuje także sklepy z motywami oraz paczkami ikonek, to sięgając po produkty darmowe warto upewnić się, że faktycznie takie są. Nie brakuje wśród nich produktów, które napakowane są rozmaitymi reklamami, a te potrafią być naprawdę inwazyjne dla naszego systemu. Efekt? Zamiast otwierać aplikacje czy odpisywać na maila, będziemy musieli użerać się z reklamami. Gdy któreś z tych motywów wyjątkowo przypadną wam do gustu, to istnieje duża szansa że będziecie mogli je w kilkanaście złotych nabyć w wersji pełnej: bez dodatkowych przeszkód.

Najlepsze darmowe nakładki (launchery) na Androida — bez reklam i ukrytych płatności:

Najlepsze nakładki (launchery) na Androida w modelu freemium:

Warto też pamiętać, że poza darmowymi motywami na komórkę, w sieci można znaleźć także wiele paczek z samymi ikonkami, które pozwolą samodzielnie dostosować poszczególne elementy. Poza tym regularnie w sklepie Play można trafić na promocje, ot, jak na przykład ta z Matoxin – Icon Pack, przez ograniczony czas oferująca darmowy dostęp do ich produktu, który wspierany jest przez większość launcherów posiadających takie opcje — w opisie wymieniono kilkadziesiąt (!) takich produktów.