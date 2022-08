Jeszcze więcej darmowych klasyków na PC od Microsoftu

Na początku lipca pisaliśmy, że Microsoft udostępnia użytkownikom aplikacji Xbox Insider Hub na komputerach PC bezpłatne klasyki gier komputerowych. Mowa była o Wolfenstein 3D i The Elder Scrolls: Daggerfall, które swoje lata już mają, jednak wciąż mogą dać wiele godzin dobrej zabawy bez wydania ani grosza na nie. Microsoft sukcesywnie rozszerza katalog darmowych gier do testowania dodając do niego hity sprzed wielu lat. Najnowszy z nich to Return to Castle Wolfenstein, który do katalogu trafił w ostatnich godzinach. To wydana w 2001 r. strzelanka FPS z popularnej serii, w której gracz mierzy się z super-żołnierzami stworzonymi przez nazistowskich naukowców.

Darmowe klasyki na PC od Microsoftu i studia Bethesda

Na chwilę obecną użytkownicy aplikacji Xbox Insider Hub mogą bezpłatnie zagrać w następujące klasyki:

The Elder Scrolls: Arena

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

The Elder Scrolls II: Daggerfall

Heretic: Shadow of the Serpent Riders

HeXen: Beyond Heretic

HeXen: Deathkings of the Dark Citadel

Quake Champions

Quake 4

Return to Castle Wolfenstein

Wolfenstein 3D

Wolfenstein: Enemy Territory

Aby odebrać wymienione wyżej tytuły należy uruchomić aplikację Xbox Insider Hub pobraną ze sklepu Microsoft Store. Następnie wystarczy przejść do sekcji "wersje zapoznawcze", wskazać konkretną grę i dołączyć do jej testów. Po poprawnej rejestracji nastąpi przeniesienie do sklepu Microsoft Store, gdzie będzie można ją pobrać na komputer.

Microsoft, podobnie jak poprzednio, prosi o dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat działania wszystkich dostępnych za darmo tytułów. Jeśli znajdziecie jakieś błędy lub problemy, warto zgłaszać je bezpośrednio do studia Bethesda, które przyjrzy się zgłoszeniom i w razie konieczności będzie starało się rozwiązać usterki. Wystarczy odwiedzić sekcję pomocy technicznej poświęconej grom udostępnianym w ramach Xbox Insider, wskazać konkretny tytuł i opisać sprawę. Pamiętajcie, że znajdują się tam gry, które oryginalnie na komputerach zadebiutowały lata temu, więc problemy mogą się zdarzać.