Nadchodzi kolejny miesiąc, więc i usługi subskrypcyjne z rotującymi treściami pokazują, czym będą chciały obdarować swoich abonentów w kolejnych dniach. Jedną z takich usług jest Amazon Prime Gaming. Oto, jakie gry dostaniemy tam w czerwcu 2023 roku.

Amazon Prime Gaming - oferta na czerwiec 2023

W tym miesiącu otrzymamy od Amazona kilka ciekawych pozycji. Oczywiście, nei wszystkie będą dostępne od razu. Gry będą udostępniane po 2/3 co tydzień od 1 do 29 czerwca. Posiadacze Prime Gaming będą mogli w tym czasie przypisać je sobie do kont. Oto lista wszystkich produkcji:

Od 1 czerwca:

Sengoku 2

Mutation Nation

Od 8 czerwca:

Soccer Brawl

Over Top

Od 15 czerwca:

The Super Spy

Top Hunter

SteamWorld Dig 2

Od 22 czerwca:

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Autonauts

Revita

Od 29 czerwca:

Roguebook

Once Upon a Jester

Gems of Destiny: Homeless Dwarf

Są to raczej propozycje średniobudżetowe. Najciekawsze z nich to zdecydowanie Autonauts, Neverwinter SteamWorld 2. Jednak chociażby w ofercie z kwietnia mieliśmy takie gry jak Wolfenstein New Order. Niektórzy gracze narzekają więc, że oferta Amazon Prime Gaming w tym miesiącu jest nieco zbyt uboga.