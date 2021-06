Jeden z nich jeszcze szczególnie popularny w sezonie wakacyjnym, bo to jedna z głównych dróg dojazdowych nad polskie morze. Przejazd płatnym odcinkiem autostrady A1 od Nowej Wsi do Rusocina to koszt 30 PLN, oszczędność jest zatem całkiem wymierna. Przejazd pomiędzy Katowicami, a Krakowem za pośrednictwem autostrady A4 to 24 PLN (16 PLN jeśli korzystacie z Autopay lub A4Go), więc tutaj też sporo można zaoszczędzić, szczególnie jeśli pokonujecie tę trasę wielokrotnie.

Darmowe przejazdy dostępne są po rejestracji na stronie https://elektromobilni.pl/klub i tylko dla posiadaczy aut elektrycznych, niestety nie wliczają się w to auta hybrydowe typu plug-in, których w Polsce mamy już zarejestrowanych blisko 13000. Warto też zwrócić uwagę, że klubowicze mogą uzyskać również zniżkę na ładowanie samochodu w najpopularniejszej w Polsce sieci ładowarek – GreenWay. To kolejny argument przemawiający za rejestracją w EV Klub Polska, który obiecuje w przyszłości wprowadzanie dodatkowych benefitów, m.in. atrakcyjnych form finansowania zakupu auta elektrycznego i ubezpieczenia, rabatów na zakup i instalację domowych stacji ładowania, a także zniżki na usługi hotelarskie i gastronomiczne.