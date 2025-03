Darmowe AirTagi dla kierowców. Rusza nowa akcja lokalnych władz

Policja rozda kilkaset lokalizatorów mieszkańcom. Mają one pomóc uporać się z plagą kradzieży samochodów.

Kierowcy w Denver mogą otrzymać darmowy AirTag do ukrycia w swoim pojeździe w ramach realizowanego przez tamtejszą policję programu. Cel jest prosty: lokalizatory mają odstraszyć złodziei i ograniczyć tamtejszą kradzież samochodów. Opcjonalnie: zadbać o to, by łatwiej można było odnaleźć skradzione pojazdy. AirTagi okazały się niezwykle skuteczne w zwalczaniu przestępczości, wielokrotnie już będąc nieocenioną pomocą przy odnajdywaniu i odzyskiwaniu skradzionych pojazdów, a także zatrzymywaniu sprawców. Dzięki niewielkim przedmiotom naszpikowanym nowoczesną technologią, właściciele zgub oraz przedstawiciele prawa mogą szybko namierzyć skradziony samochód i podjąć odpowiednie działania.

Program DenverTrack został uruchomiony przez Departament Policji w Denver w celu wykorzystania zalet nowoczesnych lokalizatorów. W ramach tej inicjatywy, pomiędzy 19, a 21, marca, policjanci rozdadzą 450 darmowych lokalizatorów lokalnym właścicielom pojazdów.

Źródło: Depositphotos

Aby skorzystać z programu, kierowcy będą musieli zarejestrować się, korzystając ze specjalnego formularza, podając szczegóły dotyczące swojego pojazdu oraz informacji o ewentualnym wbudowanym systemie GPS czy innych zewnętrznych urządzeniach śledzących. Po rejestracji generowany jest raport, a właściciel pojazdu otrzymuje potwierdzenie wraz z numerem sprawy. Dodatkowo, uczestnicy programu otrzymają naklejkę DenverTrack, którą będą mogli umieścić na szybie pojazdu.

Rejestracja i odbiór lokalizatora

Dla kierowców, którzy nie posiadają wbudowanego systemu śledzenia ani własnego AirTaga lub SmartTaga, przewidziano możliwość wcześniejszego zapisania się na wydarzenie rejestracyjne. Lokalizatory są dostarczane przez Colorado Auto Theft Prevention Authority.

W przypadku kradzieży samochodu zarejestrowanego w programie, właściciel może zgłosić zdarzenie, dzwoniąc pod numer 911 i potwierdzając udział w DenverTrack. Policja wówczas w ścisłej współpracy z właścicielem wozu ma dostęp do wbudowanego przez producenta systemu śledzenia lub pozostawionego tam lokalizatora.

Warto mieć jednak na uwadze, że rejestracja w programie nie oznacza, że policja z automatu otrzyma dostęp do lokalizacji pojazdu. Funkcjonariusze mogą sprawdzić położenie AirTagów tylko wtedy, gdy właściciel zdecyduje się na udostępnienie tych informacji.

Chociaż rozdawanie lokalizatorów może być skutecznym sposobem na ograniczenie kradzieży samochodów, istnieją pewne ryzyka związane z ich wykorzystaniem. Przykładem może być incydent z 2022 roku, kiedy to policja w Denver ścigała skradzioną ciężarówkę zawierającą broń i drony. Próba namierzenia telefonu za pomocą funkcji "Znajdź mój" doprowadziła do akcji jednostki specjalnej na niewłaściwy dom. Ten należał bowiem do niewinnej, 77-letniej, kobiety. Ostatecznie lokalny sąd nakazał miastu wypłatę odszkodowania w wysokości 3,76 miliona dolarów za wyrządzone szkody.

Lokalizatory w służbie lokalnej społeczności

Nie jest to pierwszy raz, kiedy lokalne władze postanawiają walczyć z przestępczością z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kilka lat temu analogiczną akcję miała nowojorska policja. Tutaj jednak cały program jest znacznie bardziej kompleksowy i złożony. Czy faktycznie okaże się skutecznym - zobaczymy w przyszłości. W pierwszej turze policja rozda kilkaset lokalizatorów.

