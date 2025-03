Apple oficjalnie potwierdza. Wyczekiwana w Polsce usługa startuje już dziś

Nie potrzebujesz już terminala do prowadzenia działalności. Płatności przyjmiesz smartfonem od Apple.

W 2022 roku Apple wprowadziło za oceanem Tap to Pay, czyli rozwiązanie, zamieniające iPhone’a w terminal płatniczy. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności zbliżeniowe bez konieczności wyposażania się w dodatkowe urządzenie. Funkcja dotychczas nie była dostępna na polskim rynku – dotychczas, bo Apple właśnie dziś ogłosiło, że Tap to Pay rusza na podbój Europy.

Apple Tap to Pay – co to jest i jak działa?

Nikt nie wyobraża sobie już dziś braku możliwości płatności kartą w punktach handlowo-usługowych – nawet jeśli jest to mały warzywniak, stoisko z pamiątkami czy sprzedaż rękodzieła. Czasem jednak dla drobnych przedsiębiorców kwestia pozyskania terminala to zbyt wiele zamieszania i właśnie z pomocą dla takich osób przychodzi funkcja Tap to Pay.

Jak to działa? iPhone dzięki NFC może przyjmować płatności zbliżeniowe, które przetwarza jak zwykły terminal – wystarczy zainstalować dedykowaną aplikację na urządzeniu, a pieniądze wskoczą na konto właściciela. Tap to Pay współpracuje z kartami kredytowymi i debetowymi wiodących sieci płatniczych, w tym American Express, Discover, Mastercard i Visa. Nowa funkcjonalność jest dostępna na iPhone’ach od modelu Xs w górę.

Oczywiście Apple zapowiada również przykładanie dużej wagi do bezpieczeństwa płatności. Dane płatnicze klientów są chronione przez tę samą technologię, która zabezpiecza Apple Pay. Wszystkie transakcje dokonywane za pomocą funkcji Tap to Pay na iPhonie są szyfrowane i przetwarzane z wykorzystaniem mikroukładu Secure Element – Apple nie wie, co jest kupowane i przez kogo.

Apple Tap to Pay w Polsce

Po dwóch latach funkcjonowania w USA usługa przyjmowania płatności zbliżeniowych w końcu trafiła do Europy. Apple wprowadza ją dziś w następujących krajach:

Polska : Adyen, eService i PKO Bank Polski, Mollie, Stripe, SumUp, Viva i Worldline; już wkrótce Planet Pay, Revolut i PeP (część Grupy Nexi)

: Adyen, eService i PKO Bank Polski, Mollie, Stripe, SumUp, Viva i Worldline; już wkrótce Planet Pay, Revolut i PeP (część Grupy Nexi) Bułgaria : Adyen, myPOS, Revolut i Viva; już wkrótce SumUp

: Adyen, myPOS, Revolut i Viva; już wkrótce SumUp Finlandia : Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp i Viva; już wkrótce Surfboard Payments

: Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp i Viva; już wkrótce Surfboard Payments Węgry : Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva i WorldlineLiechtenstein: Adyen

: Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva i WorldlineLiechtenstein: Adyen Portugalia : Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp i Viva

: Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp i Viva Słowacja : Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel’ňa, Revolut i Worldline; już wkrótce SumUp

: Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel’ňa, Revolut i Worldline; już wkrótce SumUp Słowenia : Adyen, Revolut i Worldline; już wkrótce SumUp i hobex

: Adyen, Revolut i Worldline; już wkrótce SumUp i hobex Szwajcaria: Adyen, Mollie, myPOS, Nexi, Stripe, SumUp i Worldline; już wkrótce hobex

Firma Apple udostępniła dziś funkcję Tap to Pay na iPhonie w Polsce, Bułgarii, Finlandii, Liechtensteinie, Portugalii, na Słowacji, w Słowenii, Szwajcarii i na Węgrzech. Dzięki temu miliony sprzedawców mogą używać iPhone’a do wygodnego i bezpiecznego przyjmowania płatności zbliżeniowych – Apple

Przyznam, że jestem bardzo ciekawy, jak Tap to Pay przyjmie się nad Wisłą. Apple już raz chwaliło Polskę za ponad 90-procentowe obłożenie terminalami płatniczymi punktów handlowo-usługowych, więc dziwię się, że nowość trafia do nas dopiero teraz. W badaniu Mobilny Portret Polaka zrealizowanym przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna 80% Polaków zadeklarowało preferowanie płatności bezgotówkowych podczas zakupów stacjonarnych.Tap to Pay może więc okazać się hitem.

