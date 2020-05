Każdy cykl ma swój koniec, tylko w przypadku DARK ten koniec będzie początkiem. Rozumiecie coś z tego? Miejmy nadzieję, że 3. sezon niemieckiego hitu Netfliksa nie przyniesie nam tylko kolejnych zagadek i tajemnic, ale będzie też wciągającą oraz intrygującą opowieścią pełną odpowiedzi na zagadnienia z poprzednich serii. Premierowy sezon „DARK” mnie po prostu zassał i nie byłem w stanie odmówić sobie seansu kolejnych odcinków, po wstępnym zapoznaniu się z historią.

W przypadku drugiego sezonu emocje towarzyszące premierze były ogromne, podobnie jak zawieszona niewyobrażalnie wysoko poprzeczka. Czy twórcy sprostali oczekiwaniom widzów? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ nie wszyscy spodziewali się kierunku, w którym podążyła cała seria. Było jednak jasne, że przed nami jeszcze jeden, ostatni rozdział serialu „DARK”, który ma zamknąć całą fabułę mocną klamrą.

Pierwszy zwiastun i data premiery 3. sezonu DARK

Pierwszy zwiastun zdecydowanie podkręca atmosferę oczekiwań i pokazuje, że nie mamy co liczyć na mniej zawiłe wątki i relacje w najnowszym sezonie. Już drugi sezon sprawił, że wielu widzów nie radziło sobie z przyswajaniem informacji i łączeniem kropek podczas seansu, więc sam Netflix przygotował specjalną stronę internetową, gdzie wszystkie najważniejsze zagadnienia są w jasny sposób wyjaśnione. Pamiętam też, jak długi był wstęp do 2. sezonu Dark, który przypominał nam wydarzenia z 1. serii. Czy tym razem będzie on liczyć kilkanaście minut?;)

Długo musimy na niego czekać? Na szczęście nie, bo 3. sezon „DARK” zadebiutuje 27 czerwca na Netflix.

„DARK” to dość wyjątkowy serial, który spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem. W kilka tygodni następujących po premierze było o nim niezwykle głośno – wyjątkowy klimat, oprawa wizualna oraz muzyka, a także interesujące podejście do sprawy podróży w czasie sprawiły, że wokół serialu szybko powstała baza fanów na całym świecie.

