13 powodów żegna się z fanami. Oficjalny zwiastun ostatniego sezonu serialu

O 13 powodach napisano już wiele. Po premierze pierwszego sezonu wezbrała ogromna burza związana z tematyką, która została poruszona w tym, jakby nie patrzyć, serialu dla młodzieży. Na fali popularności Netflix postanowił ciągnąć dalej wątki grupki przyjaciół z amerykańskiego liceum Liberty High. Drugi sezon w głównej mierze skupiał się na kontynuowaniu sprawy Hanny Baker, a w trzecim młodzi bohaterowie zmierzyć się musieli ze zniknięciem jednego ze szkolnych kolegów. Czym tym razem zaskoczy serial 13 powodów, który na Netfliksie pojawi w czerwcu? Do tej pory nie mieliśmy zbyt wielu szczegółów, a platforma była oszczędna w prezentowaniu materiałów promocyjnych ostatnich odcinków.

W opublikowanym właśnie oficjalnym zwiastunie 4. sezonu 13 powodów dzieje się wiele. Uczniowie Liberty High znów stają twarzą w twarz z problemami, które ciągnęły się za nimi przez ostatnie lata. Nie zabraknie jednak kolejnej tajemnicy, której rozwiązanie ponownie leży w rękach Claya. Czy mu się to uda? raczej w to nie wątpię. Mamy przecież do czynienia z ostatnimi odcinkami serii, więc należy oczekiwać zakończenia wszystkich wątków, oczyszczenia wszystkich nazwisk i wskazania jednej, winnej całego zamieszania osobie.

13 powodów. Ostatni sezon na oficjalnym zwiastunie. Będzie się działo

Widowiskowość tego zwiastuna i chaos, który się do niego wkradł, do mnie nie trafia. Wolałem dużo bardziej stonowany i emocjonujący pierwszy sezon, który stawiał na relacje i opowiadanie historii Hanny Baker. Odcinki 2. i 3. sezonu 13 powodów obejrzałem nieco na siłę i szczerze mówiąc, nie wiem, czy zasiądę przed telewizorem w dniu premiery ostatniego. Choć nie ukrywać, że jestem ciekaw w jaki sposób twórcy postanowili podejść do tematu samego Claya i problemów natury psychicznej, z jakimi młody bohater mierzy się od kilku lat. Przyznam szczerze, że wolałbym skupić się wyłącznie na jego historii, a wszystkie pozostałe wątki dotyczące kolejnej wielkiej tajemnicy mogłoby zostać zakończone już w pierwszym odcinku.

Jak będzie naprawdę? Przekonamy się 5 czerwca. To właśnie wtedy do Netfliksa zawitają wszystkie odcinki ostatniego sezonu 13 powodów — mam szczerą nadzieję, że będzie to rzeczywiście ostatnie sezon. Czas najwyższy dać odpocząć bohaterom.

