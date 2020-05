Po tym, jak powstało „House of Cards” Netflix coraz śmielej inwestował we własne produkcje, aż 3-4 lata temu seriali określanych mianem oryginalnych powstawało kilkadziesiąt lub kilkaset rocznie. Coraz częściej kręcono je także poza USA, a serwis kupował prawa do dystrybucji seriali na globalnym lub większości rynków, gdy stacja telewizyjna zachowywała prawa do emisji tylko w obrębie jednego rynku/kraju. Takich koprodukcji jest bez liku i są realizowane cały czas, podobnie jak autorskich seriali i filmów Netfliksa. Nieco mylące określenie „Netflix Original” odnosi się także do produkcji, do których powstania platforma nie przyłożyła ręki, ale posiada prawa do dystrybucji na wyłączność w konkretnych regionach.

Ile tytułów na wyłączność ma Netflix?

Z tego powodu dokładne sklasyfikowanie liczby produkcji oryginalnych i oryginalnych nie jest takie łatwe – wymaga weryfikowania informacji co do większości tytułów z osobna. Ale wiemy, że na tę chwilę w polskiej ofercie Netfliksa znajduje się aż 1557 na 3786 takich tytułów. To ponad 41%.

I jak komentują obecną sytuację Netfliksa analitycy z Ark-Invest, polityka firmy jest doskonale przemyślana i skutecznie egzekwowana. Podają, że aż 70% treści w telewizji primetime (wieczorne pory cieszące się największą popularnością wśród widzów) to programy rozrywkowe, często talk-show. Wpływ na to ma format tych programów, bo istnieją dwie kategorie: bierne i aktywne. Wspomniane programy należą do pierwszej grupy, ponieważ nie wymagają od widzów takiej uwagi i często służą jako szum w tle. Dlatego nie liczy się jakość programów, lecz ich liczba. Krótko mówiąc: ilość ponad jakość.

Zdaniem Ark-Invest, to właśnie ten współczynnik w głównej mierze wpływa na dotychczasowy sukces Netfliksa i będzie kluczowym elementem tak zwanych streaming wars, czyli wojny streamingowej, w której co rusz pojawiają się nowi, duzi gracze. Za nami premiera Disney+ i Peacock od NBC, a już niedługo wystartuje HBO Max. O tym, jak wiele produkuje Netflix świadczą ostatnie statystki – w 2019 roku serwis przygotował 371 nowych seriali. To więcej, niż w 2005 roku na rynek wprowadziły wszystkie stacje i serwisy. Jednocześnie przez lata spadała średnia ocen produkcji Netfliksa na IMDB – od 2013 roku do dziś aż o 20% do poziomu 6,37/10. W tych statystykach o wiele lepiej radzą sobie seriale Netfliksa, niż filmy.

Liczba tytułów maleje, ale jest coraz więcej do oglądania

Co ciekawe, spadek liczby dostępnych tytułów w amerykańskiej ofercie Netfliksa wcale nie oznaczał redukcji dostępnych materiałów do obejrzenia. Wszystko dlatego, że stosunek liczby filmów do seriali znacząco się zmienił i jak widać na wykresie sumaryczna długość trwania treści dostępnych na Netflix niemal dwukrotnie wzrosła.

Netflix ma w swoim dorobku prawdziwe hity, jak „Stranger Things”, ale tak głośne (i dobre) tytuły wcale nie pojawiają się tak często. Zamiast tego serwis oferuje nam coraz więcej. O tym, że jakość nie zawsze zapewnia popularność, może przekonać się Amazon – oferta Prime Video pod względem treści na wyłączność jest imponująca. Seriali powstaje znacznie mniej, ale większość z nich to naprawdę udane produkcje. Tylko kiedy ostatnio ktokolwiek z Waszych znajomych polecił Wam cokolwiek z Amazon Prime Video?