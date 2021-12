Niektórzy nie sądzili, że w ogóle do tego dojdzie, zaś inni byli przekonani, że to tylko kwestia czasu. Ale już wiemy, że Charlie Cox powróci jako Daredevil w nowych projektach Marvela.

Tylko spokojnie, ponieważ na tę chwilę nie ogłoszono żadnego projektu, w którym udział bierze aktor, ale jeśli takowe będą już realizowane, to według słów szefującego Marvelowi Kevina Feige, nikt inny nie zagra Matta Murdocka/Daredevila, lecz właśnie Charlie Cox. Wiele osób wyczekiwało tej deklaracji, ponieważ aktor sprawdził się znakomicie w "Daredevilu" realizowanym przez Netfliksa w czasach, gdy to właśnie gigant streamingowy posiadał prawa do kilku postaci, w tym Iron Fista i Jessici Jones. Nic nie wskazuje na to, by pozostali aktorzy mieli powtórzyć swoje role, ale na temat Charliego Coxa mówiło się od pewnego czasu, tym bardziej, że niektóre plotki wspominają o jego udziale w nadchodzącym "Spider-Manie".

Charlie Cox wróci jako Daredevil/Matt Murdock

To wydaje się mało prawdopodobne, ale można już chyba śmiało wyczekiwać pojawienia się Matta Murdocka w wykonaniu Coxa w kolejnych produkcjach, gdzie zostanie uwzględniony. Daredevil to jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci, ale wcześniej nie miała szczęścia do aktorskich produkcji, czego dowodem jest film z Benem Affleckiem. Pytanie powraca natomiast w kontekście ponownego angażu Vincenta D’Onofrio jako Wilson Fisk, ponieważ i on zbierał fantastyczne noty od krytyków i widzów za swój występ w serialu Netfliksa. Skoro Charlie Cox powróci jak Matt Murdock, to trudno sobie wyobrazić sytuację, w której na ekranie obok niego nie pojawiłby się D’Onofrio.

Kevin Feige w rozmowie z CinemaBlend powiedział, że: "jeśli w nadchodzących produkcjach zobaczycie Daredevila, to tak, zagra go Charlie Cox. Gdzie go zobaczymy, w jakiej formie go zobaczymy i kiedy go zobaczymy - to dopiero się okaże". Taka wypowiedź jest przez niektórych rozumiana jako zapowiedź serialu na Disney+, gdzie pojawia się coraz więcej serii poświęconych poszczególnym postaciom, a taki projekt mógłby być idealnym sposobem na wprowadzenie Daredevila do aktualnego MCU.