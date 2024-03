Uwielbiany serial Marvela wraca po 27 latach. Znamy tytuły odcinków

Po 27 latach od zakończenia emisji jednego z najbardziej kultowych seriali animowanych opartych na komiksach Marvela, fani otrzymają długo oczekiwaną kontynuację. Marvel ogłosił premierę "X-Men '97" na platformie Disney+, która będzie bezpośrednią kontynuacją oryginalnego serialu "X-Men" z lat 90., który można było oglądać miedzy innymi na Fox Kids. Zapowiedź tej produkcji była nie lada wydarzeniem, ponieważ Marvel nie wracał do tej pory do swoich animowanych produkcji, by nakręcić ich kontynuacje, a ewentualny sukces mógłby spowodować, że studio pochyliłoby się nad innymi hitami sprzed lat, np. "Spider-Manem".

Dlaczego serial "X-Men 97" powstaje właśnie teraz?

Zanim jednak przyjrzymy się bliżej, warto zaznaczyć, że Marvel dopiero po przejęciu Foxa zyskał pełne prawa do postaci z uniwersum X-Men, dlatego do tej pory nie było szansy na to, by ci bohaterowie stali się częścią MCU. Choć na razie skupia się głównie na filmach związanych z "Fantastyczną Czwórką", do którego ogłoszono obsadę, to "X-Men '97" jest pierwszym krokiem w kierunku przywrócenia na ekrany mutantów. Nowy serial zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ studio przygotowało całość w tym samym stylu, co oryginalny serial zakończony 27 lat temu. Oczywiście delikatna różnica w obrazie będzie widoczna, ale zachowanie spójności wizualnej było jak widać nadrzędnym celem dla twórców

Marvel opublikował dziś listę dziesięciu odcinków, które zostaną wyemitowane w ciągu pierwszego sezonu, z dwuczęściowym epizodem na początek pt. "To Me. My X-Men and Mutant Liberation Begins". Czego możemy się spodziewać w kontekście opowiadanej historii? Fabuła serialu "X-Men '97" prawdopodobnie będzie bardziej spójna niż w przypadku innych produkcji animowanych Marvela, takich jak "What If…?". Choć wciąż nie znamy dokładnych szczegółów, zapowiada się, że opowieść będzie rozwijała się przez cały sezon, z epizodami stanowiącymi spójną narrację. W skład głównych bohaterów wchodzą znane i lubiane postaci, takie jak Cyclops, Wolverine, Rogue, Storm, Beast, Gambit, Jubilee, Jean Grey oraz Professor X. Dla wielu fanów powrót do tego świata będzie nostalgiczny, ale to nie lada gratka, ponieważ rzadko widujemy powroty do klasycznych animacji w celu opowiedzenia dalszych losów tych samych postaci.

X-Men 97 - tytuły odcinków

"To Me. My X-Men and Mutant Liberation Begins" - 20 marca, dwa odcinki na premierę

"Fire Made Flesh" - 27 marca

"Motendo / Lifedeath" – Pt. 1 - 3 kwietnia

"Remember It" - 10 kwietnia

"Lifedeath" – Pt. 2 - 17kwietnia

"Bright Eyes" - 24 kwietnia

"Tolerance Is Extinction" – Pt. 1 - 1 maja

"Tolerance Is Extinction – Pt. 2 - 8 maja

"Tolerance Is Extinction" – Pt. 3 - 15 maja

Czy "X-Men 97" będzie wpływać na MCU?

Warto również zaznaczyć, że Marvel stawia obecnie na rozwój tzw. multiwersum, co otwiera drzwi do różnych możliwości połączeń pomiędzy różnymi prodkcjami i wątkami. Czy "X-Men '97" wejdzie w interakcję z aktualnymi wydarzeniami w MCU? Czy może zobaczymy powiązania z innymi produkcjami związanymi z X-Men? Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to mało prawdopodobne, to jednak pamiętamy, że serial "What if..." pośrednio wpływał na to, co oglądaliśmy później w większych produkcjach. Historia opowiedziana przed prawie 3 dekadami na małym ekranie nie łączy się w naturalny sposób z tym, co dzieje się teraz w uniwersum Marvela, ale wspomniane multiwersum może pozwolić na zbudowanie wielu połączeń i mostów, o których nawet nie pomyśleliśmy.