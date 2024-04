Dacia opublikowała cennik nowego modelu Spring i zgodnie z oczekiwaniami jest to najtańszy model elektryczny dostępny na rynku. Podstawowa wersja będzie kosztowała 76 900 zł, co po odjęciu dopłaty może obniżyć cenę nawet poniżej 50 tys. złotych.

Dacia Spring nawet za mniej niż 50 tys. złotych

Jeśli szukacie taniego środka transportu to Dacia może mieć dla was ciekawą propozycję. Dzisiaj wreszcie opublikowano cennik najtańszego auta elektrycznego na rynku. Zamówienia na model Spring można już składać od dzisiaj, a pierwsze egzemplarze trafią do użytkowników w Polsce we wrześniu. Bazowy model Essential z silnikiem o mocy 45 KM będzie kosztował 76 900 zł, co po odjęciu dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego oznacza cenę poniżej 60 lub nawet 50 tys. zł w przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny. Niestety w przypadku tego modelu trzeba się liczyć nie tylko z przeciętnymi osiągami (20 sekund do 100 km/h) ale również np. brakiem klimatyzacji.

Klimatyzacja manualna pojawia się w wersji Expression, która posiada także mocniejszy silnik o mocy 65 KM i rozpędza się do 100 km/h w około 14 sekund. Za ten model trzeba już jednak zapłacić 86 tys. złotych. Topowa odmiana Extreme wyposażona między innymi w dotykowy ekran systemu inforozrywki o przekątnej 10 cali kosztuje natomiast 90 600 zł. Dostępna będzie też wersja Cargo przeznaczona dla dwóch osób, która dysponuje przestrzenią ładunkową wynoszącą nieco ponad 1000 litrów. Wszystkie wersja posiadają ten sam zestaw baterii o pojemności 26,8 kWh, który ma pozwolić na pokonanie około 225 km i mogą rozpędzić się do 125 km/h (110 km/h w wersji Cargo). Baterię można ładować prądem zmiennym z maksymalną mocą 7 kW lub prądem stałym o mocy 30 kW. Czas ładowania to zatem minimum 45 minut.

Ciężko w tej chwili komentować jakość wykonania, ale nowa Dacia Spring jest z pewnością bardziej cyfrowa. Już w bazowej odmianie przed kierowcą znajdzie się ekran o przekątnej 7 cali, na którym wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące naszej podróży. Ekran na konsoli środkowej widoczny poniżej dostępny jest w topowej odmianie oraz w wersji Expression za dopłatą 3600 złotych (razem z kamerą cofania). Co więcej posiada on wbudowaną nawigację z mapami Europy z informacjami na temat ruchu w czasie rzeczywistym (abonament na 8 lat) oraz wsparcie dla Android Auto i Apple Car Play. Samochód dostępny będzie w 6 kolorach i zaprojektowany został zgodnie z nową linią stylistyczną Dacii.

Z kwestii praktycznych warto pewnie jeszcze wspomnieć, że pod przednią maską znajdziemy niewielki schowek w sam raz na kable do ładowania, a bagażnik z tyłu zmieści nieco ponad 300 litrów. Nowa Dacia Spring zyskuje także liczne nowe systemy wspomagania prowadzenia, pozwalające spełnić najnowsze standardy bezpieczeństwa: aktywny system wspomagania nagłego hamowania (tryb miejski/podmiejski z wykrywaniem pojazdów, pieszych, rowerzystów i motocykli), system rozpoznawania znaków drogowych z ostrzeganiem o nadmiernej prędkości, wspomaganie parkowania tyłem, sygnalizację awaryjnego hamowania, ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, asystent utrzymania pasa ruchu, system monitorowania czujności kierowcy i połączenie alarmowe (eCall). W topowej wersji pojawi się też wsparcie V2L, czyli możliwość czerpania energii z baterii samochodu do zasilania innych urządzeń.

To jak, ustawiacie się już w kolejce? :-)