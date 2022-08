D jak drony, czyli Czarne Szerszenie i Wampiry jadą na Ukrainę

PD-100 Black Hornet

Czarny Szerszeń na pierwszy rzut oka wygląda jak zabawka z Allegro. Jednak ten miniaturowy sprzęt został wyposażony w doskonałej jakości podzespoły i sensory, dzięki czemu zdobył uznanie w armiach całego świata, szczególnie w oddziałach specjalnych.

Zaprojektowany przez norweską firmę Prox Dynamics (obecnie należącą do koncernu FLIR Systems) dron ma zaledwie 16 cm długości, wirnik o średnicy 12 cm i waży poniżej 33 gramów. Zasilany bateriami silnik pozwala mu rozwijać prędkość ok. 22 km/h i utrzymywać się w powietrzu około 25 min. Zasięg drona, ograniczony możliwościami anteny, ocenia się na około 2 km od operatora.

Drony mogą być wyposażone nie tylko w tradycyjne kamery dzienne, ale także w kamery termalne, umożliwiające namierzanie celów żywych także w nocy. Warto tu dodać, że drony tego typu nie są używane tylko do zadań ofensywnych, pomagają też namierzać na polu walki np. rannych żołnierzy.

Szerszenie używane są przez kilkanaście państw świata, między innymi polską armię. Co ciekawe, darowizna nie pochodzi z zapasów którejś z armii, ale zostały specjalnie zamówione przez rządy Wielkiej Brytanii i Norwegii.

L3Harris VAMPIRE

Z kolei Amerykanie wyślą na Ukrainę niewielki, modułowy system rakietowy, którego głównym zadaniem jest walka z dronami. To co go wyróżnia, to wysoka elastyczność. Producent chwali się, że w ciągu dwu godzin można przystosować do jego przenoszenia każdego pick-upa. Całość może być później obsługiwana przez jedną osobę.

VAMPIRE został też pomyślany tak, aby jego użytkowanie nie sprawiało problemów logistycznych. System jest paletyzowany, co oznacza, że zasobniki z rakietami można łatwo dostarczać na pole walki, a tam wymieniać z już zużytymi.

Podstawowym efektorem tego systemu są naprowadzane laserowo rakiety AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), zasobniki przenoszą po 4 sztuki. Całość systemu uzupełnia stabilizowany zestaw celowniczy WESCAM-MX10.

Wojny dronów

Wysyłka tego typu broni nie jest przypadkowa. Po tym, gdy wojna na Ukrainie zmieniła swój charakter na mniej manewrową drony, szczególnie w zadaniach rozpoznania dla artylerii, stały się utrapieniem dla obu stron tego konfliktu. Przegapienie lub zignorowanie taniej maszyny nad sobą oznacza najczęściej poważne straty w sprzęcie i ludziach chwilę później.

System taki jak VAMPIRE może pozwolić na tańszą i bardziej efektywną walkę z tymi maszynami, zdejmując konieczności angażowania do takiej walki bardziej zaawansowanych systemów. W przypadku tych ostatnich jest ich po pierwsze mało, trudniej i znacznie drożej uzupełniać amunicję. Jednocześnie zwykły pick-up nie przyciąga też takiej uwagi, jak rozbudowany zestaw OPL, co przy jego wysokiej mobilności na froncie może mu zapewnić bardzo dobrą przeżywalność.