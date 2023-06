Są takie gry, których ząb czasu po prostu nie rusza i mimo upływu lat wciąż znajdują się w topce najpopularniejszych tytułów. Jedną z nich jest Coutner Strike: Global Offensive, bo nawet pomimo faktu, że Couter-Strike 2 zadebiutuje latem tego roku, a sama gra ma już ponad dekadę, to gracze wciąż tłumnie zbierają się na serwerach – w momencie pisania tego tekstu w wirtualnych strzelaninach bierze udział ponad półtora miliona osób.

W przeciągu ostatnich 30 dni pojawiły się tysiące nowych graczy, dlatego postanowiliśmy przygotować prosty poradnik dotycząc komend, czyli poleceń urozmaicających lub ułatwiających rozgrywkę w CS:GO. Najpierw zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie są.

Czym są komendy w CS:GO i jak ich używać?

Pamiętacie jeszcze stare dobre cheaty w grach, które otwierały dostęp do – niejednokrotnie szalonych – dodatków? Komendy w CS:GO działają podobnie i przybierają formę krótkich poleceń tekstowych, wpisywanych w konsolę, aktywowaną przyciskiem „~”.

Źródło: Depositphotos

Komedy dają dostęp do szerokiego wachlarza urozmaiceń, a poszczególne warianty możemy przypisać do konkretnych grup, w zależności od aktywowanego efektu i możliwości zastosowania na danym serwerze. Mogą dodawać do ekwipunku bronie, ustawiać stabilną wartość FPS-ów, czy ustawiać poziom głośności muzyki. Skoro podstawy mamy już za sobą, to przejdźmy do listy najciekawszych i najbardziej przydatnych komend w Coutner Strike: Global Offensive.

Komendy techniczne

Za pomocą komend w CS:GO możemy szybko zmieniać ustawienia gry, regulować mikrofon, czy wyświetlać przydatne dane i statystyki. Dzięki nim wprawiony gracz nie musi marnować czasu, a nowy kadet szybciej zwiększy swoją przewagę nad przeciwnikiem.

cl_showpos 1 – wskazuje prędkość gracza i pozycje na radarze

– wskazuje prędkość gracza i pozycje na radarze cl_disablehtmlmotd 1 – dezaktywuje wiadomości serwerowe

– dezaktywuje wiadomości serwerowe snd_musicvolume – ustawienie poziomu muzyki w grze

– ustawienie poziomu muzyki w grze voice_mixer_volume – regulowanie głośności mikrofonu

– regulowanie głośności mikrofonu voice_scale – regulowanie głośności czatu głosowego

– regulowanie głośności czatu głosowego cl_crosshaircolor – zmiana koloru celownika

– zmiana koloru celownika cl_crosshairalpha – zmiana przezroczystości celownika

– zmiana przezroczystości celownika viewmodel_fov – zmiana odległości widzenia broni

– zmiana odległości widzenia broni cl_hud_radar_scale – regulowanie wielkości radaru

– regulowanie wielkości radaru cl_radar_icon_scale_min – zmiana wielkości znaczników na radarze

– zmiana wielkości znaczników na radarze drawoverviewmap – aktywacja okna podglądu mapy

– aktywacja okna podglądu mapy cl_showfps 1 – wskaźnik FPS-ów

– wskaźnik FPS-ów fps_max – ustawianie maksymalnej ilości klatek (przydatne w przypadku posiadania słabszego sprzętu, by zapewnić stałą płynność rozgrywki)

– ustawianie maksymalnej ilości klatek (przydatne w przypadku posiadania słabszego sprzętu, by zapewnić stałą płynność rozgrywki) -fullscreen – tryb pełnoekranowy

– tryb pełnoekranowy +r_dynamic 0 – dezaktywacja dynamicznego oświetlenia w grze

– dezaktywacja dynamicznego oświetlenia w grze cl_spec_stats – sterowanie statystkami i HUD w trybie obserwatora

– sterowanie statystkami i HUD w trybie obserwatora spec_replay_enable (0/1) – aktywacja/dezaktywacja powtórki

(0/1) – aktywacja/dezaktywacja powtórki -high – nadanie grze wysokiego priorytetu wykorzystywania CPU (może zwiększyć liczbę FPS)

Komendy treningowe

Niektóre komendy w CS:GO mogą zostać użyte tylko na serwerze prywatnym lub szkoleniowym. Po ich zastosowaniu możemy przykładowo widzieć przez ściany, korzystać z nieskończonej amunicji czy regulować ilość występujących na mapie botów.

Źródło: Valve

Najważniejszą z nich jest sv_cheats, czyli komenda otwierająca bramy do ulepszeń i przewag, które nie mogą mieć miejsca w normalnych grach wieloosobowych. Jeśli jednak bawisz się na serwerze lokalnym i chcesz poczuć się przez chwilę jak bóg gry, to śmiało korzystaj z poniższych poleceń.

sv_cheats – aktywacja dostępu do poniższych komend

– aktywacja dostępu do poniższych komend sv_infinite_ammo – nieskończona amunicja

– nieskończona amunicja impulse 101 – maksymalna ilośc gotówki

– maksymalna ilośc gotówki mp_buytime – wydłużenie czasu na zakup broni

– wydłużenie czasu na zakup broni mp_buy_anywhere – możliwość kupowania broni na całym obszarze mapy

– możliwość kupowania broni na całym obszarze mapy god – aktywacja nieśmiertelności

– aktywacja nieśmiertelności noclip – gracz zyskuje umiejętność latania

– gracz zyskuje umiejętność latania sv_grenade_trajectory – włączenie trajektorii lotu granatów

– włączenie trajektorii lotu granatów roundend – natychmiastowe zakończenie rundy

– natychmiastowe zakończenie rundy mp_warmup_end – natychmiastowe zakończenie rozgrzewki

Komendy zarządzania botami

W grach treningowych możemy zmierzyć się z botami sterownymi przez komputer. Oto lista komend, które pozwolą między innymi na regulowanie ilości botów w drużynach i ich zarządzenie wyposażeniem.

bot_add_ct – dodaje boty do drużyny antyterrorystów

– dodaje boty do drużyny antyterrorystów bot_add_t – dodaje boty do drużyny terrorystów

– dodaje boty do drużyny terrorystów bot_kick – usunięcie z rozgrywki wszystkich botów

– usunięcie z rozgrywki wszystkich botów bot_kill – natychmiastowe uśmiercenie wszystkich botów

– natychmiastowe uśmiercenie wszystkich botów bot_dont_shoot – odebranie botom możliwości strzelania

– odebranie botom możliwości strzelania bot_difficulty + liczba od 0 do 3 – ustawienie poziomu botów od najniższego do największego

– ustawienie poziomu botów od najniższego do największego bot_mimic – boty kopiują zachowania żywych graczy

– boty kopiują zachowania żywych graczy bot_allow_pistols (0/1) - dezaktywacja/aktywacja pistoletów u botów

- dezaktywacja/aktywacja pistoletów u botów bot_allow_rifles (0/1) - dezaktywacja/aktywacja karabinów szturmowych u botów

- dezaktywacja/aktywacja karabinów szturmowych u botów bot_allow_rogues (0/1) - dezaktywacja/aktywacja reagowania na komendy radiowe u botów

- dezaktywacja/aktywacja reagowania na komendy radiowe u botów bot_allow_shotguns (0/1) - dezaktywacja/aktywacja strzelb u botów

- dezaktywacja/aktywacja strzelb u botów bot_allow_snipers (0/1) - dezaktywacja/aktywacja karabinów wyborowych u botów

- dezaktywacja/aktywacja karabinów wyborowych u botów bot_allow_sub_machine_guns (0/1) dezaktywacja/aktywacja SMG u botów

Komendy broni i wyposażenia

Natychmiastowe otrzymanie dowolnej broni byłoby świetne w normalnych trybach wieloosobowych, ale z oczywistych względów ta przewaga przeznaczona jest jedynie dla gier lokalnych i szkoleniowych. Dzięki nim możemy na pstryknięcie palcem wyposażyć się w każdy rodzaj uzbrojenia i przetestować je przed dołączeniem do rozgrywki z innymi graczami. Oto lista z podziałem na poszczególne rodzaje broni.

Komendy aktywujące pistolety

give weapon_deagle – Desert Eagle

– Desert Eagle give weapon_revolver – R8 Revolver

– R8 Revolver give weapon_glock – Glock-18

– Glock-18 give weapon_usp_silencer – USP-S

– USP-S give weapon_cz75a – CZ75-Auto

– CZ75-Auto give weapon_fiveseven – Five-SeveN

– Five-SeveN give weapon_p250 – P250

– P250 give weapon_tec9 – Tec-9

– Tec-9 give weapon_elite – dwa pistolety Beretta

Komendy aktywujące SMG

give weapon_mp9 – MP9

– MP9 give weapon_mac10 – MAC-10

– MAC-10 give weapon_bizon – PP-Bizon

– PP-Bizon give weapon_mp7 – MP7

– MP7 give weapon_ump45 – UMP-45

– UMP-45 give weapon_p90 – P90

– P90 give weapon_mp5sd – MP5-SD

Komendy aktywujące karabiny szturmowe

give weapon_famas – FAMAS

– FAMAS give weapon_galilar – Galil AR

– Galil AR give weapon_m4a4 – M4A4

– M4A4 give weapon_m4a1_silencer – M4A1 z tłumikiem

– M4A1 z tłumikiem give weapon_ak47 – AK-47

– AK-47 give weapon_aug – AUG

– AUG give weapon_sg553 – SG-553

Komendy aktywujące strzelby

give weapon_nova – Nova

– Nova give weapon_xm1014 – XM1014

– XM1014 give weapon_mag7 – MAG-7

– MAG-7 give weapon_sawedoff – Obrzyn

Komendy aktywujące karabiny wyborowe

give weapon_ssg08 – SSG 08

– SSG 08 give weapon_awp – AWP

– AWP give weapon_scar20 – SCAR-20

– SCAR-20 give weapon_g3sg1 – G3SG1

Komendy aktywujące ciężkie karabiny maszynowe

give weapon_m249 – M249

– M249 give weapon_negev – Negev

Komendy aktywujące noże

give weapon_bayonet – Bayonet

– Bayonet give weapon_m9_bayonet – M9 Bayonet

– M9 Bayonet give weapon_butterfly – noż motylkowy

– noż motylkowy give weapon_flip – Flip Knife

– Flip Knife give weapon_gut – Gut Knife

– Gut Knife give weapon_tactical – nóż myśliwski

– nóż myśliwski give weapon_karambit – Karambit

– Karambit give weapon_survival_bowie – nóż Bowie

– nóż Bowie give weapon_knife_t – podstawowy nóż terrorystów

– podstawowy nóż terrorystów give weapon_knife_ct – podstawowy nóż antyterrorystów

– podstawowy nóż antyterrorystów give weapon_knife_gypsy_jackknife – nóż Navaja

– nóż Navaja give weapon_knife_widowmaker – nóż Talon

– nóż Talon give weapon_knife_cord – nóż Paracord

– nóż Paracord give weapon_knife_skeleton – nóż Skeleton

– nóż Skeleton give weapon_knife_outdoor – nóż Nomad

Komendy aktywujące dodatkowe wyposażenie

give item_assaultsuit – kamizelka kevlarowa hełm

– kamizelka kevlarowa hełm give weapon_c4 – C4

– C4 give item_defuser – defuse kit

– defuse kit give weapon_taser – Zeus

– Zeus give item_kevlar – kamizelka kevlarowa

Stock image from Depositphotos