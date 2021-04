Czy warto inwestować w kryptowaluty? Warto kupić i zapomnieć

Ameryki taką odpowiedzią, iż warto kupić i zapomnieć nie odkryłem. Zapewne wielu z Was z każdym rekordem Bitcoina zastanawia się, co by dziś sobie kupił za 1 BTC, gdyby zdecydował się na jego zakup jeszcze w 2010 roku, kiedy to kosztował zaledwie 0,86 zł. Jednak do dziś zdarzają się sytuacje, które pokazują, że inne waluty też potrafią urosnąć i to znacznie w zaledwie kilka miesięcy.

Dokładnie 16 czerwca 2020 roku, czyli niespełna rok temu byłem w posiadaniu kryptowaluty XLM o wartości około 400 zł. Dostałem ją za darmo (dlatego we wstępie słowo straciłem wziąłem w cudzysłów) w ramach airdropu, który objął wszystkich aktywnych i zweryfikowanych użytkowników Keybase.io.