To był największy airdrop darmowych kryptowalut w historii, który objął wszystkich aktywnych i zweryfikowanych użytkowników Keybase.io. Początkowo w planach było, aby zrzut ten trwał przez 20 miesięcy, jednak wysyp spam kont, zakładanych tylko po to, by załapać się na niego spowodował, że postanowiono zakończyć go w grudniu 2019 roku.

Wtedy wartość tokenów XLM na moim koncie oscylowała w granicach 200 zł, więc postanowiłem zachować to na swoim koncie i poczekać aż ich wartość podskoczy. Ostatnio zajrzałem ponownie do mojego portfela w aplikacji Keybase.io i okazało się, że ich wartość podwoiła się. Przyszedł więc czas, coś z tym zrobić i przetransferowałem je na giełdę BitBay.

Jak przesłać kryptowalutę na giełdę BitBay?

Najpierw trzeba oczywiście założyć konto na BitBay, nie jest to prosta sprawa, a na pewno nie błyskawiczna. Aby założyć konto i móc przesłać na giełdę kryptowalutę trzeba przejść pierwszy stopień weryfikacji, składający się z wypełnienia formularza osobowego i przesłania do weryfikacji zdjęcia obu stron dowodu osobistego i zrobienia selfie.

Drugi stopień weryfikacji to przesłanie potwierdzenia miejsca zamieszkania, może być w postaci faktury elektronicznej za usługi na przykład dostępu do internetu oraz wypełnienie szeregu oświadczeń. Pierwszy stopień weryfikacji konta, który rozpocząłem w zeszły czwartek zakończył się w piątek, a drugi wczoraj po południu.