Czy twórca Gry o Tron ma się czego wstydzić? Ten fakt wciąż go prześladuje

W swojej niedawno odbytej rozmowie z magazynem TIME autor "Gry o Tron", edytor wielu antologii i ogólnie twórca słynny zarówno wśród fanów fantasy jak i science fiction, odniósł się do czegoś, co nazwał klątwą jego życia.

W momencie, gdy fani serialowej sagi świętują już kolejną serię na podstawie serii książek z cyklu Pieśni Lodu i Ognia, osoby zaczytujące się w pierwowzór nie mają już tylu powodów do radości. O ile Gra o Tron miała swoje zakończenie w formie serialowej tak... Książki wręcz przeciwnie! Tak się składa, że ostatnie odcinki kręcono już bez wydanych ostatnich tomów cyklu. Na te wciąż fani czekają.

Pomiędzy 1996 a 2011 rokiem książki grzecznie sobie wychodziły, a wtem stał się serial. Autor wymienia swoje zaangażowanie w jego produkcję, jako jedną z przyczyn, które spowodowały, że jest już 13 lat spóźniony z premierą szóstego tomu Pieśni Lodu i Ognia. Tomu, który jest przedostatnim z planowanych siedmiu, a jako że autor ma już swoje lata, fani są bardzo nerwowi.

"To przekleństwo mojego życia tutaj. Nie ma wątpliwości, że Winds of Winter są spóźnione już o 13 lat. Nadal nad tym pracuję. Mam okresy, w których robię postępy, a potem coś innego odciąga moją uwagę. Mam termin oddania jednego z seriali HBO. Mam coś innego do zrobienia. Ale te dwie sprawy nie są ze sobą powiązane.", przyznał się do winy sam autor