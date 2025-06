Czy to koniec przepychania lotu Polaka? SpaceX podaje nową datę startu!

SpaceX ogłasza wyczekiwaną datę. Wyznaczono dzień wylotu Polaka na ISS

Po serii opóźnień i technicznych komplikacji, SpaceX wraz z Axiom Space oraz NASA potwierdziły nową datę startu misji Axiom-4. Rakieta Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon ma wznieść się z platformy LC-39A w Centrum Kosmicznym Kennedy’ego na Florydzie dokładnie o 2:31 czasu wschodniego (8:31 czasu polskiego) w środę, 25 czerwca. To będzie wyjątkowe wydarzenie dla polskich entuzjastów kosmosu. W końcu w czteroosobowej załodze znalazł się Sławosz Uznański-Wiśniewski, projektowy astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, który debiutuje w roli uczestnika misji orbitalnej.

Oprócz Polaka, w załodze znalazła się także ikona astronautyki – Peggy Whitson, była astronautka NASA i dyrektor do spraw lotów załogowych w teksańskim Axiom Space, która objęła funkcję dowódcy misji. Skład uzupełniają Shubhanshu Shukla z Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych oraz Tibor Kapu reprezentujący Węgierskie Biuro Kosmiczne – obaj również po raz pierwszy polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną (tak jak Polak).

Misja Ax-4 potrwa około dwóch tygodni. Po dokowaniu do ISS – planowanym na czwartek, 26 czerwca, tuż po godzinie 13:00 czasu polskiego – załoga dołączy do stałych mieszkańców stacji i przeprowadzi ponad 60 eksperymentów naukowych oraz wydarzeń edukacyjnych. To rekordowa liczba w historii komercyjnych misji Axiom. Warto dodać, że start był kilkukrotnie przekładany – najpierw z powodu złych warunków pogodowych, później przez wyciek ciekłego tlenu w rakiecie Falcon 9, a także przez usterkę na samym ISS.

Obecność Polaka na pokładzie ISS to symboliczny moment dla rodzimej nauki i technologii. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie pierwszym Polakiem od czasów Mirosława Hermaszewskiego, który wyleci w kosmos. Wyjątkowe jednak w jego wydaniu będzie to, że swój czas spędzi na stacji kosmicznej, na której w mikrograwitacji przeprowadzi badania. Transmisję ze startu będzie można oglądać na oficjalnej stronie.