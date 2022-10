Czy słuchawki gamingowe muszą brzmieć przeciętnie? Absolutnie nie! Oto Audeze Penrose X

Czym powinny charakteryzować się słuchawki gamingowe? Wygodą użytkowania, jakością mikrofonu, zerową latencją? Z pewnością tak. A co powiecie na takie, które do tego mogą pochwalić się fenomenalnym brzmieniem?

Jeżeli popatrzymy na rynek akcesoriów komputerowych, mało który jego segment jest tak rozbudowany, jak ten przeznaczony dla graczy. Produktów z tej kategorii mamy tak wiele, że dziś łatwiej jest powiedzieć, jaki segment gadżetów i peryferiów nie ma swojej wersji „gamingowej” niż wymienić te, które ją mają. I nie ma w tym absolutnie nic złego – duża konkurencja sprzyja graczom, ponieważ powoduje obniżki cen i zwiększa innowacyjność. Oczywiście – tak powinno być w teorii. Praktyka pokazuje jednak, że dziś dosłownie wszystko może być nazwane sprzętem „dla graczy”. Szczególnie mocno widoczne jest to w sytuacjach, w których zweryfikowanie jakości danego sprzętu jest bardzo trudne.

Jednym z takich obszarów są słuchawki – tych w wersji gamingowej jest na rynku zatrzęsienie. Niestety, nie wpływa to pozytywnie na oferowaną klientom jakość, ponieważ wystarczy przejść się do pierwszego większego marketu by zobaczyć „gamingowy” model za kilkanaście – kilkadziesiąt złotych. Ba, nawet wydając większą sumę pieniędzy nie jesteśmy bezpieczni, ponieważ duża część rzekomo gamingowych modeli to zwykłe słuchawki w innym opakowaniu i z nałożoną na nie bardzo dużą marżą. Dlatego też gracze bardzo często mają problem z wyborem urządzenia, które nie tylko będzie dobrze wyglądało, ale będzie też spełniało wysokie standardy jakościowe, jak i będzie posiadało funkcje, które powodują, że faktycznie można nazwać je sprzętem dla graczy.

Tak z pewnością nie jest w przypadku Audeze PENROSE X – panarnych słuchawkach dla graczy

Z firmą Audeze zapewne zaznajomiony jest każdy, kto śledzi Antyweb, ponieważ niedawno miałem przyjemność słuchać jednego z ich topowych modeli – Audeze LCD-X. Tam też wyjaśniałem, czym w ogóle są słuchawki planarne, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, zachęcam do lektury. Pomimo fenomenalnego brzmienia tamten model miał jednak jedną, drobną wadę – były to słuchawki zdecydowanie stacjonarne. Potrzeba użycia dodatkowego wzmacniacza sprawiała bowiem, że używanie ich z w dynamicznych sytuacjach, kiedy ważna jest swoboda ruchu na którą pozwala brak okablowania, jest zwyczajnie niezbyt wygodne.

Dlatego też Audeze zdecydowało się połączyć najlepszą technologię brzmieniową z funkcjami, które ma bardzo mało słuchawek gamingowych, by zaprezentować graczom sprzęt, który spełni ich oczekiwania, a jednocześnie – będzie prawdopodobnie najlepiej brzmiącą parą słuchawek, jaką będą posiadali.

Przede wszystkim, w tym modelu Audeze zdecydowało umieścić 100 mm driver planarny o wyjątkowej konstrukcji. Posiada on bowiem bardzo cienką membranę Uniforce, zamontowaną pomiędzy układem magnesów Fluxor, opartym na mocnych magnesach neodymowych. To z kolei powoduje, że jak na słuchawki z takim układem Penrose X są bardzo poręczne. Ważą zaledwie 320 g, a pamiętajmy, że mówimy o słuchawkach bezprzewodowych, w których musi znajdować się sporej wielkości bateria. Niska waga sprawia, że słuchawki leżą na głowie i uszach bardzo wygodnie i nie męczą nawet przy dłuższym użytkowaniu, co zapaleni gracze z pewnością docenią. Dzięki mocnemu i dobrze wyprofilowanemu pałąkowi (wypełnionym pianką pamiętającą kształt) nauszniki przylegają szczelnie, izolując od dzięków otoczenia i pozwalając skupić się na tym, co płynie z driverów.

A brzmienie tych słuchawek jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dźwięk jest czysty, bardzo dynamiczny i złożony. Dzięki temu, że słuchawki planarne generują mniej zniekształceń, świetnie nadają się jako urządzenia do grania, ponieważ nawet w natłoku akcji będziemy w stanie usłyszeć i rozróżnić nawet drobne niuanse, co w grach kompetytywnych może często decydować o wygranej bądź porażce. Szczególnie, jeżeli w trakcie gry rozmawiamy z naszymi znajomymi on-line - Audeze Penrose X zadbają o to, byśmy słyszeli ich głośno i wyraźnie.Co więcej – oni także będą głośno i wyraźnie słyszeć nas, ponieważ Penrose X wyposażone są w specjalny, doczepiany mikrofon wysokiej jakości. Dodatkowo, siłą jego wysterowania możemy regulować samodzielnie, dlatego też dopasujemy siłę swojego głosu do każdej sytuacji.

Kolejną, niezwykle ważną z punktu widzenia graczy kwestią jest to, z jakimi konsolami dane słuchawki mogą być połączone. Dlatego też Audeze wyposażyło swój produkt w szereg technologii, dzięki którym kupujący mają pewność, że bez względu na to, na czym grają, będą mogli cieszyć się wysoką jakością i czystym dźwiękiem. Przede wszystkim, należy zwrócić tu uwagę na możliwość połączenia się z konsolą przez sieć Wi-Fi. Służy do tego specjalny nadajnik, który jest dołączony w pudełku i który trzeba umieścić w porcie USB konsoli. Dzięki potwierdzonej kompatybilności z konsolami Microsoftu, Xbox One i Xbox X/S (firma posiada certyfikację Xbox) od razu wykryją nadajnik i zaczną przesyłać przez niego dźwięk do słuchawek. Wykorzystanie do tego celu sieci Wi-Fi 2.4 Ghz oznacza zarówno wysoką jakość jak i minimalne opóźnienia. W tym wypadku warto zaznaczyć, że Audeze wypuściło też inny wariant tych słuchawek nazwany Penrose, który posiada również moduł Wi-Fi 2.4 Ghz, który jest kompatybilny z konsolami Playstation oraz komputerami Mac. Jeżeli natomiast gramy na systemie Windows, możemy również wykorzystać wspomniany nadajnik, ale też, podobnie jak w przypadku systemu Android, możemy połączyć się przez Bluetooth 5, co również zagwarantuje nam świetną jakość i niskie opóźnienia. Co więcej, w tych dwóch wypadkach możemy także skorzystać z Audeze HQ – specjalnej aplikacji na urządzenia mobilne i komputery, która pozwoli nam zarządzać wszystkimi funkcjami słuchawek, a także – dostosować dźwięk do swoich preferencji dzięki wbudowanemu equalizerowi. Oczywiście – Audeze Penrose X możemy także podłączyć do innych konsol, także tych starszej generacji, dzięki wbudowanemu portoli minijack oraz kablowi, który firma dodaje do zestawu.

Jak więc widać, Audeze Penrose X to model słuchawek, który dzięki swoim funkcjom i świetnej jakości jest sprzętem naprawdę uniwersalnym. Świetne brzmienie sprawia, że nie ma absolutnie żadnego powodu, by słuchawki te nie były chociażby naszymi codziennymi słuchawkami, z których korzystamy w domu i poza nim, a wieczorem, przy konsoli bądź komputerze – nie służyły nam jako element naszego gamingowego zestawu. Dzięki przyjemnemu dla oka designowi, dużej baterii i przede wszystkim – świetnemu brzmieniu słuchawki te świetnie sprawdzą się w obu tych rolach, a dedykowane funkcje gamingowe, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji po Wi-Fi i wysokiej jakości mikrofonowi (który może być odczepiony gdy nie jest potrzebny) sprawiają, że żaden gracz z pewnością na Audeze Penrose X nie będzie mógł narzekać.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi&Video Design..