Czy prawidłowo dbasz o zęby? Oclean pokazuje nowości, które w tym pomogą

Choć od lat środowiska dentystyczne starają się zwiększyć świadomość higieny jamy ustnej, stan uzębienia Polaków nadal pozostawia wiele do życzenia. Statystyki są alarmujące: 95% Polaków dotyka próchnica, a aż blisko 90% dzieci w wieku 12 lat ma już problemy z zębami. Tylko 1% dorosłych może cieszyć się w pełni zdrowym przyzębiem, a poważne schorzenia, takie jak zapalenie przyzębia, dotykają nawet młodsze roczniki.

Co ciekawe, większość Polaków sądzi, że dba o zęby prawidłowo – ponad 79% jest tego pewnych. Jednak badania gabinetowe pokazują, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Najczęstsze błędy to zbyt krótki czas szczotkowania, omijanie trudno dostępnych miejsc, nieprawidłowa technika, używanie zużytych szczoteczek, a także pomijanie czyszczenia języka i przestrzeni międzyzębowych. Jak sobie z tym radzić? Zmiana nawyków i korzystanie z nowych technologii zamkniętych w nowoczesnych szczoteczkach sonicznych.

Oclean z nowościami. Te produkty zadbają o zdrowe zęby

Oclean ma pomysł na lepsze zadbanie o nasze zęby. Jaki? Oczywiście nowe produkty, które właśnie pojawiły się w Polsce oraz takie, które do sprzedaży trafią w niedługim czasie. A jest tego sporo, bo w samym katalogu szczoteczek do zębów pojawia się kilka nowości. Wśród nich najmocniejszy przedstawiciel – czyli Oclean X Ultra 20. Szczoteczka oferuje m.in. dotykowy ekran, instrukcje szczotkowania w czasie rzeczywistym, silnik MAGLEV 4.0 oferujący do 84000 ruchów/min, czy skanowanie 12 obszarów jamy ustnej, gdzie po zakończeniu ekran mycia wyświetla informację zwrotną z rezultatami.

Będą też Ease Pro, Flow, X Kids przygotowane z myślą o najmłodszych, oraz X Lite, czyli „budżetowa” inteligentna szczoteczka soniczna przeznaczona dla tych, którzy szukają nowych rozwiązań, za przystępną cenę. Nowością w portfolio jest również irygator Oclean AirPump A10 wykorzystujący technologię mieszkanki sprężonego powietrza i wody w rozpylonym strumieniu. Strumień generowany przez ten kieszonkowy, bezprzewodowy irygator zawiera do 98% powietrza, co ma przekładać się zarówno na skuteczne usuwanie resztek jedzenia między zębami, dbając także o poprawę zdrowia jamy ustnej.

Informacje na temat nowych produktów Oclean znajdziecie na oficjalnych stronach marki, który jest jednocześnie sklepem internetowym.