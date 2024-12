Xbox zmienia aplikację na PC. Chcą rzucić wyzwanie Steamowi

Microsoft kontynuuje rozwój swojego ekosystemu gier na PC, tym razem znacząco wzbogacając aplikację Xbox o blisko 400 nowych tytułów. To krok mający na celu wzmocnienie konkurencji z uznanymi platformami, takimi jak Steam czy Epic Games Store, oraz dalsze umacnianie pozycji Microsoftu na rynku gier.

Coraz więcej gier i kluczowych funkcji

Nowa aktualizacja aplikacji Xbox na Windows PC przynosi ze sobą setki nowych gier, w tym produkcje od renomowanych japońskich studiów, takich jak Kemco i Kairosoft, oraz popularne tytuły, takie jak Shovel Knight Treasure Trove czy The Invincible. Jak podkreśla Chris Charla, menedżer ds. kuracji treści Xbox, jest to efekt współpracy z partnerami, mającej na celu przeniesienie wszystkich gier PC z funkcjami Xbox do jednej aplikacji.

Jednym z kluczowych elementów nowej strategii jest rozszerzenie wsparcia dla funkcji Xbox Play Anywhere. Dzięki temu gracze, którzy kupią wybrany tytuł na konsolę Xbox, będą mogli grać w jego wersję PC bez dodatkowych kosztów, a także korzystać z zapisów w chmurze i funkcji cross-play. Ponad 100 z dodanych gier wspiera tę funkcjonalność, co podkreśla zaangażowanie Microsoftu w zapewnianie graczom większej elastyczności i możliwości wyboru.

Wraz z rozbudową katalogu gier, Microsoft wprowadził także ulepszenia w aplikacji Xbox. Nowy ekran główny, dostępny dla wszystkich użytkowników, pozwala łatwiej przeglądać nowości, promocje, treści z Game Pass oraz inne rekomendacje. Funkcja Jump back in umożliwia szybki powrót do wcześniej rozpoczętych gier, co z pewnością przypadnie do gustu graczom korzystającym z trybu kompaktowego aplikacji.

Chociaż plany wprowadzenia gier na Androida zostały opóźnione z powodu decyzji sądowych, Microsoft zapowiada dalsze prace nad rozwojem aplikacji Xbox, w tym testy nowych funkcji i gier casualowych, takich jak Candy Crush Soda Saga czy Angry Birds 2. Rozwój aplikacji Xbox na PC wpisuje się także w rosnącą popularność przenośnych urządzeń do grania, co pozwala Microsoftowi docierać do nowych grup odbiorców.

