Czy Kanał Sportowy został właśnie usunięty z Youtube?

Kanał Sportowy został usunięty przez YouTube. Póki co - nie wiemy dlaczego.

Budowanie swojej firmy na nieswojej platformie to zawsze ryzyko. Wiedzą to wszyscy YouTuberzy czy Instagramerzy, którym konto z dnia na dzień zostało usunięte bądź zawieszone. W takiej sytuacji zazwyczaj fani nie mają żadnej informacji, co się stało i czy jest szansa, że kanał, wraz z wszystkimi archiwalnymi treściami, zostanie przywrócony, czy też trzeba zaczynać od nowa.

Tak się właśnie stało w przypadku Kanału Sportowego, który znikł z YouTube

Jeżeli dziś chcieliście wyszukać jakieś materiały Kanału Sportowego, to niestety, ale zapewne się zawiedliście. Po wejściu na ich profil widzimy jedynie komunikat: "To konto zostało zamknięte z powodu wielokrotnych lub poważnych naruszeń zasad YouTube, które dotyczą spamu, nieuczciwych praktyk i treści wprowadzających w błąd, lub innych naruszeń Warunków korzystania z usługi."

Nie wiadomo dokładnie, za kanał złapał bana, ponieważ twórcy nie odnieśli się jeszcze do sprawy ani na Facebooku ani na Twitterze. Być może jest to efekt pomyłki i konto za chwilę zostanie przywrócone.