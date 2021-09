Co trzeci Polak nie zamierza się zaszczepić. 85% z nich, nic do tego nie przekona

Według wyników tego badania, w pełni zaczepionych - dwiema dawkami szczepionki przeciw COVID-19 lub jedną J&J jest 56% badanych. To trochę przeszacowane dane, bo według danych Ministerstwa Zdrowia taki poziom wyszczepienia dotyczy Polaków po conajmniej jednej dawce, w pełni zaszczepionych jest obecnie 10% mniej rodaków.

Niemniej niepokojące są tu wyniki badania odnoszące się osób, które nie są w ogóle zaszczepione i nie planują się zaszczepić w ciągu najbliższego półrocza. Co trzeci Polak w wieku pomiędzy 18 a 65 rokiem życia przyznaje, że nie przystąpi do programu szczepień.

Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia:

Wyniki tego badania nie są zbyt optymistyczne. Pokazują one, że możliwość osiągnięcia progu odporności zbiorowej nie jest możliwe przy tak dużej grupie osób, które deklarują, że się nie zaszczepią. Jest to grupa niemal 30% spośród osób najbardziej mobilnych, czyli do 65-tego roku życia. Z takim problemem mierzy się nie tylko Polska, lecz również wiele innych krajów.

Największą grupę stanowią tutaj kobiety - 37% i osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata - 41%. Niewiele mniej jest jednak z najmłodszej grupy 18-24 lata i starszej 35-44 lata. Z kolei spośród najbardziej narażonej na powikłania grupy osób 45-65 lat, co czwarta nie zamierza się zaszczepić w najbliższym czasie.

Jeśli przyjrzymy się wykształceniu osób, które nie planują się zaszczepić, najwięcej jest tych z wykształceniem podstawowym/zasadniczym- 41%, średnim - 30% i wyższym 24%.

Dlaczego te osoby nie chcą się zaszczepić? 22% z nich nie ma takiej potrzeby, niewiele mniej, bo 20% nie ma zaufania do szczepień, 17% nie wierzy w ich skuteczność i obawia się skutków ubocznych, a 14% boi się zaszczepić. Nadal w teorie spiskowe związane ze szczepieniem wierzy 6% ankietowanych.

Najgorsze jednak jest to, iż z tej grupy osób, aż 85% nic nie przekona do zmiany zdania w tym zakresie, co przekłada się na 27% naszego społeczeństwa, które do szczepienia pod żadnym pozorem nie przystąpią, przynajmniej w najbliższym czasie.

Pewnego rodzaju pocieszeniem jest 15% osób otwartych na argumenty, które gdyby udało się przekonać pozwoliły by w końcowym rozrachunku na uzyskanie odporności populacyjnej. Co ich przekona?

Najwięcej wskazań jest po stronie potwierdzonej skuteczności szczepionki, co czwartego przekonałaby gratyfikacja pieniężna z tego tytułu, tyle samo osób dopiero przymus i regulacje prawne.

dr hab. n. med. Wojciech Feleszko:

Wydaje się, że zwłaszcza argument o skuteczności szczepienia mógłby zostać wykorzystany w rzetelnej kampanii informacyjnej opartej na faktach, to znaczy: pokazującej twarde dane naukowe głoszone ustami ekspertów, a nie jak dotychczas – celebrytów. W takie role mogłyby się wcielić rozpoznawalne autorytety naukowe (takie jak np. prezes Polskiej Akademii Nauk, dr Paweł Grzesiowski czy prof. Krzysztof Simon).

Jeśli nie rzetelna kampania, to innym sposobem na przekonanie tych osób będzie niestety argument obostrzeń, którymi zostaliby objęci tylko niezaszczepieni, czyli model francuski, o którym coraz częściej się słyszy ze strony rządowej.

Jaki byłby efekt takiego argumentu? Chwilę po ogłoszeniu ograniczeń w życiu publicznym dla niezaczepionych we Francji, do szczepień zarejestrował się blisko milion osób.

–

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl) na próbie populacji Polaków w wieku 18-65 lat N=1016, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS. Termin realizacji badania: 4-10.08.2021.

Źródło: ARC Rynek i Opinia.