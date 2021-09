Szymon Hołownia przedstawił Jaśminę, aplikację mobilną ruchu Polska 2050

Co ciekawsze Hołownia zapewnia, że w aplikacji Jaśmina będzie można oddawać głos na poszczególne programy i niejako decydować jak będzie wyglądał program przyszłej partii.

W samej aplikacji znajdziemy też publikacje, informacje o członkach ruchu o regionach itp. Wszystko wygląda dość schludnie i w miarę nowocześnie choć widać, że to dopiero początek. Mam jednak wrażenie (może mylne), że jest to aplikacja zrobiona na bazie jakiegoś “gotowca”. Nie jest to oczywiście nic złego, wręcz przeciwnie. Wyważanie otwartych drzwi w tych czasach jest mało zasadne a swoje cele można osiągać właśnie przy udziale gotowych rozwiązań.

Temat aplikacji Jaśmina zainteresował mnie też dlatego, że jest to chyba pierwszy tego typu pomysł aby stworzyć aplikację mobilną dla ludzi ruchu politycznego. Świetne rozwiązanie na dzisiejsze czasy, szczególnie kiedy chce się zaangażować w politykę młodsze pokolenia. Jest to też uniezależnienie od mediów społecznościowych, w których większość partii przesyła swoje "komunikaty" do wyborców. Dzięki aplikacji możemy bardzo szybko przekazywać najważniejsze wiadomości i treści którymi chcemy zainteresować i nie musimy martwić się o zasięgi "postów" czy zgłaszanie ich przez "miłych" internatów.

W chwili obecnej aplikację Jaśmina można pobrać z App Store, w sklepie Google ma pojawić się niebawem.