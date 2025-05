Są takie rzeczy, które sprawiają, że łatwo się idzie rozmarzyć: co gdyby tak? Często są to sprawy, które pomogłyby nam w codziennym życiu, ale czasami po prostu ciekawe rodem z królestwa zwierząt. Zdolność widzenia ciemności, byłaby prawdopodobnie jedną z czołowych umiejętności, której człowiek zazdrości zwierzętom. Ta może być niebawem osiągalna.

Czy człowiek będzie mógł widzieć w ciemności? Ci badacze znają odpowiedź

Pomóc mogą naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Technologii Chin, którzy opracowali nowatorskie soczewki kontaktowe, pozwalające użytkownikom dostrzegać światło podczerwone – zakres promieniowania niewidoczny dla ludzkiego oka. W odróżnieniu od tradycyjnych metod, jak gogli noktowizyjnych, te soczewki nie wymagają zewnętrznego źródła zasilania no i... są o wiele, wiele mniejsze!

Jan Kopriva; Unsplash

Cała magia tkwi w materiałach: badacze zastosowali warstwę elastycznego, przezroczystego polimeru, w którym zatopione zostały specjalnie zaprojektowane nanocząsteczki. To one pochłaniają światło z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) i przekształcają niewidzialne światło podczerwone w widzialne kolory: czerwony, zielony i niebieski. Dzięki temu użytkownik może dostrzec na przykład promieniowanie cieplne emitowane przez żywe organizmy lub urządzenia elektroniczne, nawet w całkowitych ciemnościach.

Testy ujawniły niespodziewany wynik. To może by początek czegoś dużego

Testy przeprowadzano zarówno na ludziach jak i myszach. Wykazały one to, czego się pierwotnie można było spodziewać, czyli, że soczewki umożliwiają wykrywanie sygnałów w podczerwieni oraz określanie kierunku, z którego pochodzą. W tym wszystkim jednak doszło do zaskoczenia, które zostało ujawnione gdy tylko obiekty, na których badano działanie soczewek zamknęły oczy.

Lensabl; Unsplash

Co ciekawe, efektywność działania soczewek wzrasta przy zamkniętych oczach, ponieważ światło bliskiej podczerwieni lepiej przenika przez powieki niż światło widzialne, redukując zakłócenia wizualne. Jednakże ostrość obrazu pozostaje wyzwaniem ze względu na bliskie położenie soczewek względem siatkówki. Niestety wciąż nie jest możliwe dorównanie goglom termowizyjnym, gdyż soczewki nie są wystarczająco wrażliwe do ujrzenia naturalnie emitowanych poziomów podczerwieni, emitowanej przez ciepłe obiekty.

Naturalnie jest to część wyzwania względem ulepszenia soczewek w przyszłości.

Nadzieja na przyszłość, potrzeba jednak jeszcze trochę pracy

To jednak nie oznacza, że technologia nie ma żadnego zastosowania. Chociaż brzmi to rodem z filmu szpiegowskiego, to można zrobić dokładnie to, co sprawdzano podczas testów. Na tym etapie jest możliwe przekazywanie sekretnych wiadomości przy użyciu alfabetu Morse’a. Inne zastosowanie jest bardziej przyziemne i przydatne ludziom, bowiem światło mogłoby zostać wykorzystane do pokrywania odpowiednią warstwą kolory uciążliwe dla osób z daltonizmem.

Rosie Sun; Unsplash

„Nasze badania otwierają możliwość stworzenia nieinwazyjnych urządzeń noszonych, które dadzą ludziom nadludzki wzrok. Już teraz istnieje wiele potencjalnych zastosowań dla tego materiału. Na przykład migające światło podczerwone mogłoby posłużyć do przesyłania informacji w obszarach takich jak bezpieczeństwo, akcje ratunkowe, szyfrowanie czy ochrona przed fałszerstwami. W przyszłości, współpracując z naukowcami zajmującymi się materiałami i specjalistami od optyki, mamy nadzieję stworzyć soczewkę kontaktową o większej precyzji przestrzennej i wyższej czułości.” – powiedział współautor Tian Xue, neurobiolog z Uniwersytetu Nauki i Technologii Chin. Reklama

W przyszłości planowane są udoskonalenia mające na celu zwiększenie rozdzielczości przestrzennej i czułości soczewek, co może uczynić je praktycznymi w zastosowaniach takich jak widzenie w nocy, poruszanie się w warunkach mgły czy kurzu. Co tu dużo mówić, widzenie w ciemności ma w sobie tak wiele potencjału, że dosłownie może pchnąć ludzkość w nowe kierunki, czyniąc niemożliwe jak najbardziej możliwym.

Źródła: arstechnica, times, guardian