Indiom tym razem się nie powiodło. 18 maja 2025 roku rakieta PSLV-C61, niosąca satelitę obserwacyjnego EOS-09, nie zdołała umieścić go na zamierzonej orbicie. Co poszło nie tak i jakie są konsekwencje tej misji dla Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych?

EOS-09 to nowoczesny satelita do obserwacji Ziemi, którego celem było wsparcie misji monitoringu klimatycznego, zarządzania zasobami naturalnymi i reagowania na katastrofy. Rakieta PSLV-C61 wystartowała z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan w Sriharikota, Andhra Pradesh, w niedzielny poranek. To trzeci taki przypadek w historii misji PSLV – pierwsza porażka miała miejsce w 1993 roku, a kolejna w 2017 roku. Nieudana misja EOS-09 stanowi jednak szczególny przypadek, ponieważ w ostatnich latach ISRO zyskało opinię jednego z bardziej niezawodnych operatorów kosmicznych, łącząc niskie koszty z wysoką precyzją.

Co poszło nie tak?

Podczas trzeciego etapu misji nastąpił spadek ciśnienia w komorze silnika – to kluczowy moment, który zadecydował o niepowodzeniu misji. Szef ISRO, potwierdził, że zespół już rozpoczął analizę awarii. Powołano komitet, który zbada szczegółowo każdy etap misji i wskaże potencjalne błędy konstrukcyjne lub proceduralne. Spadek ciśnienia mógł wynikać z wadliwej konstrukcji, nieprzewidzianych warunków atmosferycznych lub problemów z układem napędowym, które będą teraz przedmiotem szczegółowych analiz. Wszystko to może pomóc zminimalizować ryzyko podobnych problemów w przyszłości. Jednocześnie, awaria przypomina o znaczeniu testów naziemnych i symulacji krytycznych scenariuszy.

Indie, mimo zauważalnie gorszego budżetu, konsekwentnie rozwijają swój program kosmiczny od lat 60. XX wieku. W 2014 roku stały się pierwszym azjatyckim krajem, który umieścił satelitę na orbicie Marsa, a w 2023 roku jako czwarty kraj w historii wylądowały na Księżycu. Obecna misja zakończyła się niepowodzeniem, ale i tak ISRO kontynuuje dalsze projekty, mając na horyzoncie misje badawcze na Marsie i rozwój infrastruktury kosmicznej. Co więcej, ISRO planuje intensyfikację współpracy międzynarodowej, w tym z ESA i NASA, aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych technologii oraz know-how.

Co dalej?

Niepowodzenie misji EOS-09 to poważny cios dla ISRO, jednak organizacja nie zamierza rezygnować z własnych ambicji. W planach są kolejne starty satelitów obserwacyjnych oraz dalszy rozwój technologii PSLV. Ważne będzie wdrożenie rekomendacji komitetu ds. niepowodzeń, co może wzmocnić przyszłe misje i zminimalizować ryzyko kolejnych awarii. Jednocześnie, ISRO musi teraz zadbać o odzyskanie zaufania inwestorów i opinii publicznej, co może oznaczać większy nacisk na przejrzystość działań i regularne komunikaty dotyczące stanu badań nad przyczynami awarii.

Mimo niepowodzenia ISRO ma całkiem dobrą pozycję w kontekście globalnego rynku podboju kosmosu. W przygotowaniu są kolejne misje – w tym potencjalne loty załogowe oraz badania powierzchni Marsa. Czy kolejne misje potwierdzą ambicje Indii jako globalnej potęgi? Kraj dalekiego wschodu jest na dobrej drodze — mimo nieco kuriozalnego niepowodzenia.