Składane smartfony – dla kogo?

Składane urządzenia na pewno prezentują się nowocześnie. Widać zresztą w nich, że mają sens, ponieważ mogą oferować stosunkowo kompaktowe rozmiary przy zachowaniu możliwości powiększania i oddawaniu użytkownikowi do dyspozycji ogromnej przestrzeni roboczej. Teraz w zasadzie jesteśmy świadkami narodzin tego segmentu i jestem ciekaw, jak patrzycie na składane telefony?

W formie przypomnienia omówimy krótko trzy ostatnie i chyba najpopularniejsze propozycje.

Amerykanie postanowili skorzystać z niezwykle mocnej marki, którą mają w swoim portfolio. Połączyli to z ideą składanego smartfona i powstał jeden z najładniejszych telefonów, jakie znajdziemy obecnie w sprzedaży. Mamy wysoką cenę, dużo wyższą względem standardowych flagowców, podłużny ekran, który świetnie sprawdzi się do oglądania filmów, z widocznym lekkim zagięciem pośrodku, oraz całkiem mocne podzespoły w środku.

Najdłużej dostępny na rynku model, który najpierw zaliczył falstart ze zbyt mało wytrzymałą konstrukcją, wskutek czego trafił z opóźnieniem do sprzedaży. Mimo tego, że trzeba za niego zapłacić ponad 10 tysięcy złotych, to Koreańczycy są zadowoleni z wyników sprzedaży i widać, że taki pomysł na urządzenie trafił w gusta wybranych. Cóż, to się nazywa prawdziwe badanie rynku z nowatorskim urządzeniem.

Najnowsza propozycja, która wygląda bardzo podobnie do Moto Razr i jest równie atrakcyjna cenowo. W Polsce będzie kosztować skromne 6600 złotych, a w tej kwocie otrzymamy wydajny sprzęt, nawiązujący do starych sprzętów z klapką, Snapdragonem 855+ oraz ogromnym, bo 6,7-calowym ekranem Super AMOLED. Tu jednak pojawił się jeszcze jeden, dodatkowy o przekątnej 1,1 cala, co przypomniało mi pewne eksperymenty LG w serii V.

Jaka jest Wasza opinia na temat składanych smartfonów?

Zapraszamy do naszej ankiety, w której sprawdzimy, czy i jakie składane smartfony Wam odpowiadają i czy w ogóle są wśród Was nimi zainteresowani :) Koniecznie napiszcie też w komentarzach, co sądzicie o takiej ścieżce rozwoju telefonów.

Link do ankiety.