Samsung Galaxy Z Flip – specyfikacja i cena

Wszystkie wcześniejsze plotki znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Galaxy Z Flip zostanie wyposażony w składany, szklany ekran Dynamic AMOLED o przekątnej 6,7 cala o większych niż kinowe proporcjach 21,9:9. To oczywiście po rozłożeniu, bo z telefonu można korzystać też w formie złożonej w połowie, gdy wyświetlacz podzielony jest na dwie części o przekątnej 4 cale każda. Specjalna konstrukcja zawiasu pozwala na ustawienie wyświetlacza pod dowolnym kątem, a Samsung podobno współpracował z Google aby zaprojektować dedykowany interfejs – Flex, który pozwoli na skuteczne wykorzystanie takiego formatu. Poza tym na zewnątrz znalazł się jeszcze mały ekran Super AMOLED o przekątnej 1,1 cala, który wyświetla powiadomienia i zegar.

Poza tym znajdziemy tutaj Snapdragona 855+ z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane, dwa aparaty, oba o rozdzielczości 12 Mpix, z tym, że jeden z obiektywem szerokokątnym, a drugi standardowym z optyczną stabilizacją obrazu. Nie zabrakło też kamerki do selfie o rozdzielczości 10 Mpix. Wymiary smartfona po rozłożeniu są całkiem spore, wysokość to 167,3 mm, czyli więcej niż Galaxy S20+. W tym wszystkim najbardziej niepokoi mnie tylko bateria o pojemności 3300 mAh, która może okazać się jego piętą achillesową. Nie zabraknie za to szybkiego ładowania, a także ładowania bezprzewodowego, czytnika linii papilarnych (pojemnościowy, w przycisku) oraz WiFi i Bluetooth. Co ciekawe znajdziemy tutaj slot na kartę nanoSIM oraz eSIM.

Samsung Galaxy Z Flip Ekrany 6,7 cala, Dynamic AMOLED (425 ppi), 2636 x 1080 1,1 cala Super AMOLED (303 ppi), 300 x 112 Aparaty Ultra Wide 12 Mpix, f/2.2 Standard 12 Mpix, f/1.8, OIS Cyfrowy zoom 8x Nagrywanie HDR10+ Selfie 10 Mpix, f/2.4 Rozmiar 73,6 x 87,4 x 17,3 / 73,6 x 167,3 x 6,9 mm (złożony/rozłożony), 179 g Procesor Snapdragon 855+ 7 nm, Octa core 2,95 GHz + 2,41 GHz + 1,78 GHz Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 256 GB Bateria 3300 mAh LTE 2×2 MIMO, Cat. 16, 1 Gbps down / 150 Mbps up Ładowanie bezprzewodowe Fast Wireless Charging, PowerShare Łączność WiFi 802.11 n/ac, Bluetooth 5.0, NFC Inne 1 eSIM, 1 nanoSIM, czytnik linii papilarnych w przycisku Cena 6600 PLN

Jeśli zaś chodzi o cenę, to została ona ustalona na poziomie 6600 PLN, smartfon dostępny będzie w dwóch kolorach, fioletowym i czarnym. Przedsprzedaż rozpocznie się już dzisiaj o 21:00, a dostawy planowane są na 21 lutego.

Najważniejsze właściwości Samsunga Galaxy Z Flip

Zrób więcej — bez użycia rąk – Po rozłożeniu Galaxy Z Flip może pozostać otwarty praktycznie pod dowolnym kątem, stwarzając nowe możliwości robienia selfie, które pokazują więcej świata wokół i prowadzenia czatów wideo przez aplikację Google Duo, a wszystko to bez użycia rąk.

Tryb Flex – Samsung ściśle współpracował z Google, aby zaprojektować tryb Flex — dedykowane środowisko użytkownika dla wyjątkowej, składanej formy Galaxy Z Flip. Gdy urządzenie leży w pozycji otwartej, wyświetlacz automatycznie dzieli się na dwa 4-calowe ekrany, dzięki czemu można łatwo wyświetlać obrazy, treści lub filmy w górnej części wyświetlacza, a w dolnej części sterować nimi. Na przykład podczas oglądania treści w serwisie YouTube[2], wideo znajduje się na górze natomiast wyszukiwarka innych filmów, opisy i formularz pisania komentarzy na dolnym ekranie.

Rewolucyjny aparat – Galaxy Z Flip można stabilnie postawić, dzięki czemu można uchwycić więcej — od ujęć grupowych po żywe nocne fotografie i filmy. Teraz użytkownicy mogą tworzyć treści do mediów społecznościowych pod najlepszym kątem, bez użycia rąk i bez potrzeby stosowania statywu; nagrywać olśniewające filmy Night Hyperlapse lub żywe zdjęcia w słabym oświetleniu w trybie nocnym — bez konieczności używania lampy błyskowej. Wystarczy otworzyć swoje urządzenie i ustawić je na stole. A po zamknięciu jedną ręką można szybko uchwycić wysokiej jakości selfie za pomocą tylnej kamery, bez rozkładania telefonu. Można również nagrywać płynne wideo w proporcji 16:9, idealnie nadające się do wstawienia na platformy społecznościowe.

Powiadomienia na Twoich warunkach – Niezależnie od tego, czy Galaxy Z Flip jest zamknięty, stoi pionowo, czy jest otwarty, użytkownik nigdy nie przegapi SMS-a, połączenia lub przypomnienia. Po zamknięciu, datę, godzinę i stan baterii widać od razu na wyświetlaczu zewnętrznym. Ekran wyświetla również inne powiadomienia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można łatwo odebrać połączenie bez rozkładania lub odpowiadać na SMS-y, po prostu stukając w powiadomienie i rozkładając Galaxy Z Flip.

Okno Multi-Active – Bezproblemowe wykonywanie wielu zadań w oknie Multi-Active — wystarczy otworzyć Multi-Window Tray, aby przeciągnąć i upuścić aplikacje, które mają być użyte jednocześnie. Teraz można czytać artykuł o najnowszym trendach w modzie na górnej połowie ekranu i robić zakupy ulubionych artykułów na dole