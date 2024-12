Cztery tablety, cztery charaktery - który pasuje do Ciebie?

Szukam tabletu do pracy i rozrywki

Pobudka. Na tablecie sprawdzasz pogodę i kalendarz, planując dzień. W drodze do pracy czytasz ebooka lub słucham podcastu, ale możesz też przeglądać prezentację. W biurze tablet służy do notowania i pracy z dokumentami. Po pracy sprawdzasz wykonane zadania, planujesz kolejny dzień, a wieczorem oglądam film lub gram w gry. Tablet to centrum dowodzenia dniem, narzędzie do pracy i efektywnego relaksu, które oszczędza czas i papier, a także zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

Tablet dla Ciebie: HUAWEI MatePad Pro 12.2"

Teraz tylko 3699 zł zamiast 4199 zł!

HUAWEI MatePad Pro 12.2" PapperMate Edition idealnie wpisuje się w Twój aktywny styl życia, łączący pracę z odpoczynkiem. Jego lekkość i poręczność sprawiają, że bez problemu zabierzesz go ze sobą wszędzie – do pracy, na trening, a nawet na wakacje. Duży, 12.2-calowy ekran OLED o wysokiej rozdzielczości zapewni Ci komfort podczas czytania ebooków w drodze i przeglądania dokumentów w biurze, a także podczas grania i oglądania ulubionych filmów czy seriali.

W pracy funkcja Multi-Window pozwala na jednoczesne korzystanie z kilku aplikacji, co znacznie usprawni Twoją codzienność i pozwoli szybciej odhaczać zadania. Możesz na przykład jednocześnie prowadzić wideokonferencję, notować w notatniku i przeglądać prezentację. Rysik M-Pencil umożliwia precyzyjne robienie notatek i szkicowanie, co jest niezwykle przydatne podczas burzy mózgów czy tworzenia map myśli. Jeśli jednak będziesz potrzebować klawiatury do odpisania na wiadomości, e-maile czy przygotowania dokumentu, to takowa jest oczywiście dostępna i możesz ją zawsze zabrać ze sobą.

Po pracy tablet zamienia się w centrum rozrywki. Możesz oglądać filmy w wysokiej jakości, grać w gry mobilne, a dzięki potężnym głośnikom cieszyć się imersyjnym dźwiękiem. Długi czas pracy baterii sprawia, że możesz korzystać z tabletu przez cały dzień, bez obaw o rozładowanie.

HUAWEI MatePad Pro 12.2" to wszechstronne narzędzie, które pomoże Ci efektywnie pracować i cieszyć się wolnym czasem. Łączy w sobie funkcjonalność laptopa z mobilnością smartfona, a dodatkowe funkcje, takie jak rysik czy tryb Multi-Window, sprawiają, że jest to idealny towarzysz zarówno w pracy, jak i podczas relaksu.

Tablet pomoże mi być kreatywnym

Tablet to Twoje przenośne studio kreatywne. W kawiarni szkicujesz pomysły na nowy projekt, wykorzystując rysik do precyzyjnego rysowania. W parku, zainspirowany naturą, malujesz akwarelami w aplikacji, mieszając kolory i nakładając warstwy niczym na prawdziwym płótnie. W podróży fotografujesz i od razu na tablecie edytujesz zdjęcia, kadrując, poprawiając kolory i dodając filtry, by wysłać je do klienta lub wrzucić w social media. Podczas spotkań notujesz pomysły, a potem przekształcam je w diagramy i szkice. Tablet to narzędzie, które uwalnia Twoją kreatywność, pozwala Ci tworzyć w dowolnym miejscu i czasie, a jednocześnie przyspiesza i ułatwia pracę, eliminując potrzebę noszenia ze sobą wielu przyborów i sprzętów.

Tablet dla Ciebie: HUAWEI MatePad 12 X

Teraz tylko 2399 zł zamiast 2599 zł

HUAWEI MatePad 12 X to idealny towarzysz dla Ciebie, jeśli jesteś osobą kreatywną i cenisz sobie swobodę tworzenia w dowolnym miejscu i czasie. Jego duży, 12-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 144 Hz zapewni Ci płynne i realistyczne odwzorowanie kolorów, co jest niezwykle istotne podczas rysowania, malowania i edycji zdjęć. Dodatkowo, wersja tabletu z ekranem PaperMatte eliminuje odblaski i zapewnia wrażenia zbliżone do rysowania po papierze, co docenisz szkicując w kawiarni, parku, pociągu i gdziekolwiek w trasie.

Współpracujący z tabletem rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji) oferuje precyzję i niskie opóźnienia, pozwalając Ci na swobodne notowanie pomysłów, tworzenie szkiców i malowanie akwareli w aplikacjach graficznych. Szybki procesor i duża ilość pamięci RAM zapewniają płynne działanie nawet wymagających aplikacji do obróbki grafiki. Możesz bez problemów edytować zdjęcia, kadrować, poprawiać kolory i dodawać filtry, a następnie udostępniać swoje prace w mediach społecznościowych albo przygotować projekty dla klienta - wszystko bez pośpiechu, ale szybko, bez przeszkód i wygodnie. Za pomocą klawiatury napiszesz opisy i odpiszesz na wiadomości albo przygotujesz coś własnego: opowiadanie lub wiersz. Nigdy nie wiesz, kiedy i gdzie pojawi się inspiracja, więc dobrze jest mieć wygodną klawiaturę fizyczną zawsze ze sobą w duecie z tabletem.

HUAWEI MatePad 12 X to jednak nie tylko narzędzie do tworzenia, ale również centrum multimedialnej rozrywki. Po intensywnym dniu możesz zrelaksować się, oglądając film lub słuchając muzyki dzięki czterem wbudowanym głośnikom, które zapewniają wysokiej jakości dźwięk. A dzięki pojemnej baterii nie musisz martwić się o jej rozładowanie w trakcie długich sesji twórczych. Jeśli zapomnisz go naładować, to szybkie ładowanie pozwoli uzupełnić energię w tablecie także poza domem.

Tablet ma być odskocznią od codzienności

Po ciężkim dniu pracy odkładasz laptopa i sięgasz po tablet, który staje się Twoim oknem na świat rozrywki i relaksu. Zanurzasz się w lekturze ulubionej książki, wygodnie podkreślając rysikiem ważne fragmenty i dodając notatki na marginesach. Czekając na autobus, nadrabiasz zaległości w ulubionych komiksach, ciesząc się ich cyfrową jakością i odręcznie szkicując w notatniku pomysły zainspirowane ich treścią. Wieczorem odprężasz się przy filmie na YouTube lub słuchasz audiobooka, jednocześnie robiąc rysikiem krzyżówki lub sudoku.

W podróży tablet zamienia się w przenośną konsolę do gier, pozwalając Ci oderwać się od rzeczywistości i zanurzyć w wirtualnych światach. A gdy chcesz być na bieżąco z życiem znajomych, szybko przeglądasz social media, komentując i lajkując posty, a nawet odręcznie rysując zabawne odpowiedzi na Stories. Tablet z rysikiem to Twój multimedialny towarzysz, który wzbogaca Twój wolny czas, pomaga Ci się zrelaksować i wyrazić kreatywność.

Tablet dla Ciebie: Huawei MatePad SE 11" z rysikiem

Teraz tylko 749 zł zamiast 899 zł

HUAWEI MatePad SE 11" z rysikiem to idealny towarzysz na co dzień, który ułatwia zarówno relaks, jak i kreatywne spędzanie wolnego czasu. Jego 11-calowy ekran FullView o wysokiej rozdzielczości zapewnia komfortowe czytanie ebooków i komiksów, a także oglądanie filmów na YouTube. Smukła i lekka konstrukcja tabletu sprawia, że możesz go zabrać ze sobą wszędzie, bez obaw o dodatkowy ciężar w torbie.

Dołączony do zestawu rysik M-Pencil Lite otwiera przed Tobą nowe możliwości. Podczas przeglądania przepisów kulinarnych możesz szybko zaznaczać rysikiem potrzebne składniki lub nanosić adnotacje na marginesach. Jeśli uczysz się języków obcych, rysik umożliwia wygodne zapisywanie nowych słówek i fraz podczas słuchania podcastów lub oglądania filmów. A może lubisz rozwiązywać zagadki logiczne? Z rysikiem łatwiej Ci będzie zaznaczać ważne informacje i nanosić rozwiązania na diagram.

HUAWEI MatePad SE 11" oferuje długi czas pracy na baterii, dzięki czemu możesz cieszyć się rozrywką przez wiele godzin bez przerwy. Cztery głośniki stereo z systemem HUAWEI Histen 8.0 zapewniają imersyjny dźwięk podczas oglądania filmów i słuchania audiobooków. A gdy zechcesz zanurzyć się w świecie gier, wydajny procesor zapewni płynne działanie i wysoką jakość grafiki.

Tablet ma mi towarzyszyć, gdziekolwiek się ruszę

Twój dzień zaczyna się od przejrzenia wiadomości i social mediów na tablecie, leżącym na stoliku nocnym. Już w łóżku wygodnie odpowiadasz na komentarze znajomych, pisząc na dołączanej klawiaturze. W drodze do pracy sprawdzasz pocztę i kalendarz, a większy ekran ułatwia przeglądanie i odpowiadanie na wiadomości - pisanie na klawiaturze jest znacznie szybsze niż na smartfonie. W pracy tablet z klawiaturą rozbudowuje Ci stanowisko, gdzie używasz non stop laptopa i smartfona. Uczestniczysz w wideokonferencjach, notujesz ważne informacje i tworzysz prezentacje na drugim ekranie. Zamiast wyciągać telefon, robisz szybkie notatki rysikiem na ekranie tabletu. Po pracy docierasz do ulubionej kawiarni i odpowiadasz na zaległe maile. Wieczorem relaksujesz się przy serialu online, a potem czytasz ebooka przed snem.

Tablet dla Ciebie: HUAWEI MatePad 11.5" S z rysikiem i klawiaturą

Teraz tylko 1999 zł zamiast 2199 zł

HUAWEI MatePad 11.5" S z rysikiem i klawiaturą to idealny towarzysz Twojego dynamicznego stylu życia, od świtu do nocy. Smukły i lekki, sprawdzi się zarówno w domu, jak i w podróży. 11.5-calowy ekran o rozdzielczości 2.5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz zapewni komfort podczas przeglądania treści i pracy. Dołączana klawiatura transformuje tablet w mini-laptopa, idealnego do pisania maili, tworzenia notatek i prezentacji. Rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji) umożliwia intuicyjne notowanie, szkicowanie i podpisywanie dokumentów. A po pracy? Zabierz HUAWEI MatePad 11.5" S na wakacje, w góry czy na wycieczkę po Polsce! Uchwyć piękno krajobrazów aparatem 8 MP i od razu zmontuj film z wycieczki. Wieczorem, przy ognisku, oglądaj filmy lub graj w gry, ciesząc się dźwiękiem z czterech głośników. A gdy zapragniesz podzielić się wrażeniami z bliskimi, wykorzystaj tablet do wideorozmów. Dzięki długiemu czasowi pracy baterii HUAWEI MatePad 11.5" S będzie Ci towarzyszył przez cały dzień, niezależnie od miejsca, w którym się znajdziesz.

Artykuł powstał we współpracy z marką Huawei