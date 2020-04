Częste aktualizacje – konieczność czy pułapka na konsumenta?

Problem ten dotyczy również oprogramowania, gdzie często spotyka się dwie praktyki. Pierwsza to wstrzymanie aktualizacji dla określonych urządzeń (łatwo zauważyć to na przykładzie Smart TV, gdzie aplikacje typu YouTube często tracą wsparcie po 2-3 latach od premiery danego modelu). Druga dotyczy płatnych programów i aplikacji opartych na zasadzie „Zapłać raz, korzystaj do woli”, gdzie nowe funkcje i rozwiązania często są zarezerwowane dla nowszych wersji, które wymagają ponownego zakupu. Wydanie nowszej wersji programu często wiąże się z wstrzymaniem wsparcia dla poprzedniej wersji, lecz czasami otrzymuje ona ostatnią aktualizację, nim producent o niej zapomni. Niestety taka aktualizacja może zawierać umyślnie wprowadzone błędy, celem zachęcenia użytkownika do przejścia na nową wersję. Przykładem takiego działania jest aplikacja do edycji zdjęć o nazwie Enlight, która została zastąpiona przez Enlight Photofix. Początkowo wyświetlany był komunikat zachęcający do przesiadki na nową wersję. Niedługo później pojawiła się informacja o planowanym zakończeniu wsparcia i usunięciu aplikacji z listy wyszukań w sklepie. Po kilku miesiącach aplikacja przestała być widoczna w sklepie – zresztą zgodnie z komunikatem od jej twórców – jednak wcześniej otrzymała ostatnią aktualizację, która… uniemożliwiła eksport obrazków (aplikacja jest zamykana z powodu błędu).

Podsumowując: aktualizacje to nie konieczność, a kwestia potrzeb

Odpowiedź na tytułowe pytanie może być tylko jedna – to zależy. Aktualizacje oprogramowania są istotne i korzystne z perspektywy bezpieczeństwa, ponieważ mogą wnosić poprawki błędów oraz łatki wykrytych podatności, choć z perspektywy konsumenta kluczowe są nowe funkcje i widoczne zmiany. Niestety, aktualizacje mogą mieć również negatywny efekt, czego dowodem są głośne afery związane z celowym spowalnianiem sprzętu, usuwaniem funkcji oraz z umyślnym wprowadzaniem błędów w podstawowych funkcjach i narzędziach, o których można było usłyszeć w ostatnich latach.