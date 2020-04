Najgroźniejsze wirusy w historii komputerów PC. Zainfekowały miliony urządzeń i przyniosły miliardy dolarów strat

Aby odzyskać dostęp do danych konieczne było opłacenie okupu, co było równoznaczne z zakupem klucza deszyfrującego. Próba pozyskania pieniędzy była przemyślana, a sama ofiara miała wyznaczony określony czas na dokonanie wpłaty, której odwlekanie prowadziło do podniesienia okupu lub całkowitej utraty dostępu do danych. Zagrożenie zostało w dużej mierze wyeliminowane dzięki śmiałkowi z Anglii, który poddał analizie kod wirusa i podjął stosowne działania celem jego zatrzymania (w kodzie znajdował się link do niezarejestrowanej strony internetowej. Po jej zarejestrowaniu wirus w dużej przestał działać).

WannaCry to jeden z największych ataków ransomware, a liczbę urządzeń zainfekowanych już pierwszego dnia szacuje się na 230,000 komputerów ze 150 państw. Na liście ofiar znalazło się wiele znanych firm, w tym:

Deutsche Bahn

FedEx

German National Railway

Hitachi

Honda

Nissan Motors

Renault SA

Petya

Petya (nazwa nawiązuje do filmu GoldenEye, gdzie Petya była jednym z uzbrojonych satelitów należących do sowietów) to trojan odkryty w 2016 roku, który za cel obrał sobie sieci firmowe oparte na Windowsie. Program przenoszony był poprzez mejle, a jego działania sparaliżowały działanie licznych firm oraz struktur państwowych w wielu państwach. Petya przejmowała kontrolę nad MBR (Master Boot Record; zawiera program potrzebny do uruchomienia systemu oraz informacje o podziale dysków na partycje) i szyfrowała zawartość dysków twardych, po czym blokowała do nich dostęp. Jeśli ofiara chciała odzyskać do nich dostęp musiała wpłacić okup w Bitcoinach o równowartości 300 dolarów.

Program wykorzystał specyfikę usługi Active Directory stosowanej w sieciach firmowych. Podłączone do niej urządzenia mają przydzielone określone uprawnienia, a całością zarządza główny serwer (administrator). W jego kompetencji leży przydzielanie uprawnień pozostałym komputerom, a także przesyłanie im plików. Komputery skonfigurowane tak, by ufać serwerowi były łatwe do zainfekowania, co wykorzystano w Petyi.

Jej ofiarą padło wiele firm i struktur państwowych na Ukrainie (a także w sąsiadujących z nią krajach), w tym: energetyka, bankowość, lotnictwo, transport publiczny i część stron rządowych.

Globalny cyberatak nastąpił rok później, 27 czerwca 2017 roku wraz z pojawieniem się nowej odmiany Petyi nazwanej dla niepoznaki NotPetya. Nowa wersja nie potrafiła cofnąć wprowadzonych przez siebie zmian, więc wpłacanie okupu mijało się z celem.